Žalostna vest: umrl je eden največjih nogometnih trenerjev v zgodovini

Mircea Lucescu, najbolj znano ime v zgodovini romunskega nogometa, je umrl v 80. letu starosti. Univerzitetna bolnišnica v Bukarešti je sporočila, da je bila okoli 19.30 razglašena smrt legendarnega romunskega strokovnjaka.

Mircea Lucescu je svoj drugi mandat na selektorskem stolčku začel avgusta 2024. Med svojim prvim mandatom je leta 1984 ekipo popeljal do prvega nastopa na evropskem prvenstvu. Odšel je dve leti pozneje, potem ko se Romunija ni uvrstila na svetovno prvenstvo v Mehiki leta 1986. Na klubski sceni je vodil Inter Milano, Galatasaray, Šahtar iz Donjecka, Bešiktaš, Zenit St. Peterburg in Dinamo Kijev.

Lucescu je bil eden najuspešnejših romunskih trenerjev in igralcev, prvi, ki je romunsko reprezentanco popeljal na evropsko prvenstvo leta 1984. Njegova kariera je tesno povezana z Dinamom iz Bukarešte, s katerim je kot igralec osvojil sedem naslovov prvaka in pokal.

Mircea Lucescu. FOTO: Daniel Mihailescu Afp

V trenerski karieri je osvojil zgodovinski naslov z Rapidom iz Giuleștija, v Interju je vodil velike zvezdnike, kot sta Ronaldo in Roberto Baggio, nato pa je osvojil Turčijo, ko je osvajal naslove z rivalskima kluboma Galatasarayem in Beşiktaşem prav v letu stoletnice tega kluba, piše romunski GSP.

Eden najtrofejnejših trenerjev v zgodovini

Še vedno je četrti najtrofejnejši trener v zgodovini svetovnega nogometa s 36 trofejami, za Pepom Guardiolo, Sir Alexom Fergusonom in Jockom Steinom. Drži tudi rekord po številu vodenih reprezentančnih tekem (307) ter je med kariero vodil približno 1700 tekem na vseh ravneh.

Žalostna potrditev iz bolnišnice

Do nedavna je sedel na klopi romunske nogometne reprezentance, a potem ko je na treningu izgubil zavest, so ga prepeljali v bolnišnico v Bukarešti, kjer so mu vstavili defibrilator. Prav na dan, ko bi moral biti odpuščen iz bolnišnice, je Lucescu doživel srčni infarkt. Zdravniki so ga oživljali in ostal je pod strogim zdravniškim nadzorom. V noči s sobote na nedeljo se je njegovo stanje še poslabšalo, padel je v komo in prepeljali so ga na oddelek intenzivne nege. Na žalost je danes prišla žalostna novica: Lucescu je umrl v 80. letu starosti.