Žan Vipotnik: Vem, da me gledajo v premier ligi, a ne prehitevam

Na Otoku, v zibelki nogometa, sta v ospredju slovenska napadalca: 22-letni Benjamin Šeško doživlja najlepše obdobje po lanskem prestopu k Manchester Unitedu v premier league, še bolj učinkovit je njegov vrstnik Žan Vipotnik, ki v ligi championship navdušuje že vso sezono in je najboljši strelec najmočnejše 2. lige na svetu. Konjičan, ki bo marca dopolnil 23 let, je pri
Naročite se na e-novice
Uredništvo vam bo dnevno v vaš e-nabiralnik pošiljalo izbor najpomembnejših novic. Brezplačno. Odjavite se lahko kadarkoli.
Z oddajo e-poštnega naslova se prijavim na uredniške e-novice družbe Delo mediji d. o. o. Odjava je možna kadar koli prek povezave »Odjava« v vsakem sporočilu. Več v Politiki zasebnosti.