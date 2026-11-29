Za najbolj mišičastega na Dolenjskem in v Beli krajini, 23-letnega Žana Černiča iz Križevske vasi v Občini Metlika, se je letošnja sezona v bodibildingu začela sanjsko. Po imenitni zmagi na tekmovanju Jagodina Open v Srbiji je Žan nastopil še na Madžarskem, kjer je v zelo močni konkurenci osvojil tretje mesto v kategoriji Junior Classic Physique in četrto mesto v članski kategoriji Classic Physique.
Za to je pomembno ves čas ohranjati življenjski slog, ki je vse prej kot enostaven, poudarja Žan. Budilka se v njegovi sobi vsak dan, od ponedeljka do nedelje, oglasi med poltretjo in četrto uro zjutraj. »Na zgodnje cingljanje sem navajen in me nič ne moti, ugotavljam, da sem takrat najbolj produktiven,« se Žan malce pošali in doda: »Vsaka stvar, ki jo delaš z ljubeznijo, se ti z ljubeznijo tudi vrača.«
Navijali so zame, pa čeprav nisem bil domačin.
Še tri dni pred tekmo pa je razmišljal, da bi končal tekmovalno sezono in odpovedal vse preostale nastope. »V tistih nekaj dneh je bilo zato veliko stresa, neprespanih noči in negativnih misli, kar je zagotovo vplivalo name. Vendar se je na koncu vse postavilo na svoje mesto in res sem zadovoljen,« je dejal. Zadnje dejanje njegove letošnje sezone pa je bila največja tekma v karieri, Amateur Olympia v Milanu, na kateri so se zbrali resnično najboljši tekmovalci v Evropi. »Komaj sem čakal in nisem bil pod pritiskom rezultata, saj sem nastopil v članski konkurenci s fanti, ki se večinoma preživljajo s tem športom. Prišel sem tekmovat sam s sabo, da sebi dokažem, česa sem sposoben, in se pokažem v najboljši možni izvedbi. Bilo nas je 400, jaz pa sem bil drugi najmlajši,« je še povedal.
Starši so mu vseskozi največja podpora.
Pravi, da mu je bil zelo pomemben videz. S trenerjem sta prehrano od prejšnje tekme okrepila in na dan registracije je tehtnica pokazala štiri kilograme več. Pa še to. Žan je bil 48 ur pred tekmo na delovnem mestu, v svojem frizerskem salonu v Novem mestu. »Tudi to je bil del priprav,« je Žan, sicer svetovni juniorski prvak v bodibildingu, strnil vtis s tekme in se zahvalil trenerju Simonu Planjšeku. Zmagi na uvodnih tekmovanjih in zadnji nastop je posvetil starim staršem, Katarini, ki mu je v pripravah pomagala pri prehrani, Rajku in ostali rodbini.