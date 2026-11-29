Za najbolj mišičastega na Dolenjskem in v Beli krajini, 23-letnega Žana Černiča iz Križevske vasi v Občini Metlika, se je letošnja sezona v bodibildingu začela sanjsko. Po imenitni zmagi na tekmovanju Jagodina Open v Srbiji je Žan nastopil še na Madžarskem, kjer je v zelo močni konkurenci osvojil tretje mesto v kategoriji Junior Classic Physique in četrto mesto v članski kategoriji Classic Physique.

Priprave od junija

Za to je pomembno ves čas ohranjati življenjski slog, ki je vse prej kot enostaven, poudarja Žan. Budilka se v njegovi sobi vsak dan, od ponedeljka do nedelje, oglasi med poltretjo in četrto uro zjutraj. »Na zgodnje cingljanje sem navajen in me nič ne moti, ugotavljam, da sem takrat najbolj produktiven,« se Žan malce pošali in doda: »Vsaka stvar, ki jo delaš z ljubeznijo, se ti z ljubeznijo tudi vrača.«

Navijali so zame, pa čeprav nisem bil domačin.

Štiri kilograme je bil težji v Italiji. FOTO: Milan Glavonjić

Drugi najmlajši

Priprave je začel junija, a resni treningi, prehrana in gradnja mišične mase potekajo vse leto. »Ni prostora za improvizacijo. A če nekaj res hočeš, gre. Včasih je težko, ampak se splača,« je vztrajen. Veliko ljudi ga vpraša, kako zdrži. Po pravici jim pove, da niti sam ne ve. Pridejo dnevi, ko bi najraje odnehal, ko je utrujen, da bi se najraje zjokal. A potem si vedno reče: »Žan, nikomur se ne smiliš in nikogar ne zanima, kako se počutiš. Lahko se smiliš samemu sebi ali pa greš do konca in dokažeš, da si močnejši in vztrajnejši.« Ne bom rekel, da ni naporno, ker vsekakor je, skomigne in pokaže odličje s prvega letošnjega tekmovanja. Pravi, da mu je bila ubranitev lanskega naslova največji cilj. Ostalo pa je bilo malo presenečenje. »Lani je bila v Jagodini res močna konkurenca, letos pa še boljša, sotekmovalci so dali vse od sebe,« je še vedno pod vtisom. Še posebej je pohvalil organizacijo, ki je bila res na visoki ravni. »Da ne govorim, kako sem se lepo počutil že ob sprejemu, ko smo z družino prispeli. Res smo se počutili kot doma. Nikoli ne bom pozabil, koliko ljudi je prišlo do mene, se z mano rokovalo, mi zaželelo veliko sreče. Navijali so zame, pa čeprav nisem bil domačin. Obljubil sem jim, da pridem tudi drugo leto,« je strnil Žan, ki je najbolj ponosen na starše, ki so ves čas njegova največja podpora. »Res sem zadovoljen, kako sem se na koncu predstavil na odru. Tako s poziranjem in prezentacijo, kot tudi s končnim videzom, ki je bil še precej boljši kot na prejšnji tekmi. Tudi konkurenca je bila zagotovo najmočnejša doslej, od vseh tekem, ki sem jih imel za sabo,« pove Žan, ki je športno pot začel z nogometno žogo.

Še tri dni pred tekmo pa je razmišljal, da bi končal tekmovalno sezono in odpovedal vse preostale nastope. »V tistih nekaj dneh je bilo zato veliko stresa, neprespanih noči in negativnih misli, kar je zagotovo vplivalo name. Vendar se je na koncu vse postavilo na svoje mesto in res sem zadovoljen,« je dejal. Zadnje dejanje njegove letošnje sezone pa je bila največja tekma v karieri, Amateur Olympia v Milanu, na kateri so se zbrali resnično najboljši tekmovalci v Evropi. »Komaj sem čakal in nisem bil pod pritiskom rezultata, saj sem nastopil v članski konkurenci s fanti, ki se večinoma preživljajo s tem športom. Prišel sem tekmovat sam s sabo, da sebi dokažem, česa sem sposoben, in se pokažem v najboljši možni izvedbi. Bilo nas je 400, jaz pa sem bil drugi najmlajši,« je še povedal.

Starši so mu vseskozi največja podpora.

Pravi, da mu je bil zelo pomemben videz. S trenerjem sta prehrano od prejšnje tekme okrepila in na dan registracije je tehtnica pokazala štiri kilograme več. Pa še to. Žan je bil 48 ur pred tekmo na delovnem mestu, v svojem frizerskem salonu v Novem mestu. »Tudi to je bil del priprav,« je Žan, sicer svetovni juniorski prvak v bodibildingu, strnil vtis s tekme in se zahvalil trenerju Simonu Planjšeku. Zmagi na uvodnih tekmovanjih in zadnji nastop je posvetil starim staršem, Katarini, ki mu je v pripravah pomagala pri prehrani, Rajku in ostali rodbini.

Žan z očetom Mitjo in mamo Matejo FOTO: Milan Glavonjić