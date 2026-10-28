Zasavje se poslavlja od legende: »Nogomet te bo neizmerno pogrešal« (FOTO)

V torek se je poslovil legendarni nogometaš in trener, ki je zaznamoval življenja mnogih mladih športnikov. Martina Lavrenčiča se v Nogometnem klubu Zagorje spominjajo kot »nogometnega velikana, človeka, ki je vse svoje življenje posvetil nogometu, otrokom in mladini«.

»Legenda našega velikega rivala NK Rudar Trbovlje, ki je del svoje nogometne poti kot trener mlajših selekcij preživel tudi v NK Zagorje. Bil je mnogo več kot le trener. Bil je vzgojitelj, mentor in človek z velikim srcem, ki je zaznamoval številne generacije mladih nogometašev. Za seboj puščaš neizbrisen pečat v zasavskem nogometu. Nogomet te bo neizmerno pogrešal,« so Lavrenčiču v spomin zapisali na družabnem omrežju ter svojcem izrekli globoko sožalje.

Kako predan in srčen trener je bil Toko, kot so ga klicali prijatelji, je razvidno tudi iz drugih objav, poklonilo se mu je tudi mnogo staršev, ki so srečni, da je njihove sinove treniral prav Lavrenčič. Njegovo delo in izjemen doprinos nogometu je pred leti prepoznala in nagradila tudi Športna zveza Trbovlje ter mu podelila priznanje za dolgoletno delo v športu v Občini Trbovlje.

Njegov trenerski staž je bil dolg kar 42 let, del Rudarja pa je bil, na takšen ali drugačen način, več kot šestdeset let. Kot trener se je podpisal pod zadnji Rudarjev naslov slovenskega prvaka, ko je leta 1989 s kadeti osvojil prvo državno ligo. Vrsto let je bdel nad razvojem najmlajših rodov trboveljskega nogometa. Prve nogometne korake so pod njegovim vodstvom storili številni nogometaši, ki so kasneje prestopili v profesionalne sredine in naredili lepo nogometno kariero. Med njimi so bili kapetan slovenske reprezentance Klemen Lavrič, prvi strelec 1. slovenske lige Aljoša Sivko in mladinski reprezentant Samir Balagić.