Zdaj uradno! To je po novem Luka Dončić

Čeprav je Luka Dončić jasno povedal, da želi v Los Angeles Lakers pripeljati naslove prvakov, nikoli ni pozabil svojih evropskih korenin. Zdaj je Dončić član skupine, ki je postala lastnica Vanoli Cremone, profesionalnega kluba v severni Italiji.

Kot je povedal za New York Times, je že leta sanjal o tem, da bi bil lastnik kluba v Evropi. Poudaril je tudi, da je igranje v Evroligi pomembno prispevalo k temu, da je postal igralec, kakršen je danes.

Odkar sem prišel v ligo NBA, so bile moje sanje vedno imeti ekipo v Evropi, še posebej zato, ker mi je Evropa dala toliko.

»Košarka se vrača v Rim«

Dončić si ne želi zgolj lastništva Vanoli Cremone – njegov načrt je selitev kluba v Rim. Njegova skupina je oddala ponudbo, da bi klub postal rimski predstavnik v okviru prizadevanj lige NBA za oblikovanje profesionalne lige v Evropi. »Košarka se vrača v Rim,« je na družabnih omrežjih tako objavil Luka Dončić.

Najprej pa ima pred seboj cilje v ZDA. Za njim je sezona, vredna naziva MVP, v kateri je v povprečju dosegal 33,5 točke, 7,7 skoka, 8,3 podaje in 1,6 ukradene žoge na tekmo.

Potem ko se je sezona zaradi natrganine stegenske mišice predčasno končala 2. aprila, se je znova začel držati strogega režima prehrane, ki mu je že lani poleti pomagal izgubiti odvečne kilograme in spraviti v precej boljšo telesno pripravljenost.