  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KLUB IZ ITALIJE

Zdaj uradno! To je po novem Luka Dončić

Naš NBA as je zdaj tudi solastnik profesionalne košarkarske ekipe v Evropi.
 »Košarka se vrača v Rim« FOTO: Allen Berezovsky Getty Images Via Afp
 »Košarka se vrača v Rim« FOTO: Allen Berezovsky Getty Images Via Afp
M. U.
 30. 5. 2026 | 07:50
 30. 5. 2026 | 07:56
1:42
A+A-

Čeprav je Luka Dončić jasno povedal, da želi v Los Angeles Lakers pripeljati naslove prvakov, nikoli ni pozabil svojih evropskih korenin. Zdaj je Dončić član skupine, ki je postala lastnica Vanoli Cremone, profesionalnega kluba v severni Italiji.

image_alt
Tega ni nihče pričakoval: Luka Dončić presenetil Ceneta na kolesu

Kot je povedal za New York Times, je že leta sanjal o tem, da bi bil lastnik kluba v Evropi. Poudaril je tudi, da je igranje v Evroligi pomembno prispevalo k temu, da je postal igralec, kakršen je danes.

Odkar sem prišel v ligo NBA, so bile moje sanje vedno imeti ekipo v Evropi, še posebej zato, ker mi je Evropa dala toliko.

 »Košarka se vrača v Rim«

Dončić si ne želi zgolj lastništva Vanoli Cremone – njegov načrt je selitev kluba v Rim. Njegova skupina je oddala ponudbo, da bi klub postal rimski predstavnik v okviru prizadevanj lige NBA za oblikovanje profesionalne lige v Evropi. »Košarka se vrača v Rim,« je na družabnih omrežjih tako objavil Luka Dončić.

Najprej pa ima pred seboj cilje v ZDA. Za njim je sezona, vredna naziva MVP, v kateri je v povprečju dosegal 33,5 točke, 7,7 skoka, 8,3 podaje in 1,6 ukradene žoge na tekmo.

image_alt
Luka Dončić pokazal, kako se s hčerkama druži v Sloveniji (FOTO)

Potem ko se je sezona zaradi natrganine stegenske mišice predčasno končala 2. aprila, se je znova začel držati strogega režima prehrane, ki mu je že lani poleti pomagal izgubiti odvečne kilograme in spraviti v precej boljšo telesno pripravljenost.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Luka DončićkošarkaNBARim
ZADNJE NOVICE
07:50
Šport  |  Športni trači
KLUB IZ ITALIJE

Zdaj uradno! To je po novem Luka Dončić

Naš NBA as je zdaj tudi solastnik profesionalne košarkarske ekipe v Evropi.
30. 5. 2026 | 07:50
07:35
Lifestyle  |  Svetovalnica
VPRAŠAJTE STROKOVNJAKA

Nočem, da imajo moji otroci mamo, ki kadi (odgovarja: Tjaša M. Kos)

Pisala nam je bralka, ki si želi opustiti kajenje, a ji je že večkrat spodletelo.
Tjaša M. Kos30. 5. 2026 | 07:35
07:30
Lifestyle  |  Stil
OPRTA KUHINJA

Pečena rižota s šparglji in piščancem: vse zmešamo v enem loncu in pečica opravi svoje

Vse vržemo v lonec in pozabimo za eno uro: rezultat je božanska rižota, ki med peko ostane sočna.
Midva Kuhava30. 5. 2026 | 07:30
07:29
Novice  |  Slovenija
PRAZNIK ČEŠENJ

Toča je močno oklestila briške češnje: »Imamo polovični izpad pridelka«

Na kmetiji Drnovšček v Vedrijanu ocenjujejo, da bodo letos obrali približno polovico manj češenj kot v običajni sezoni, kupcev pa jim kljub temu ne manjka.
Drago Perko30. 5. 2026 | 07:29
07:25
Novice  |  Slovenija
TRESENJE TAL

Ob 7.06 v Sloveniji potres! Ste ga čutili?

Po prvih podatkih so tresenje tal čutili prebivalci občin Idrija, Gorenja vas-Poljane in Škofja Loka.
30. 5. 2026 | 07:25
07:14
Šport  |  Tekme
LIGA PRVAKOV

Tudi najboljši nogometaši sveta niso imuni na vraževerja: srečni ščitniki, bazilika v nogavicah in otroški piškoti

Številni nogometni zvezdniki so verjeli, da jim prav posebne navade pomagajo do zmag in lovorik.
Nejc Grilc30. 5. 2026 | 07:14

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
Promo
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Zakaj Peugeot še vedno stavi na dizel

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
29. 5. 2026 | 11:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLUH

Se dogaja tudi vam? Preverite, da ne bo prepozno

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
28. 5. 2026 | 07:53
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČA HRANA

Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 08:47
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Zakaj Peugeot še vedno stavi na dizel

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
29. 5. 2026 | 11:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLUH

Se dogaja tudi vam? Preverite, da ne bo prepozno

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
28. 5. 2026 | 07:53
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČA HRANA

Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Električni avto? To so najpogostejše napake

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
29. 5. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Spregledan raj pri naših južnih sosedih

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
2. 5. 2026 | 10:08
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Obstali sredi Evrope: nasveti, ki vam lahko rešijo dopust

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Prihaja nova realnost, na katero Evropa še ni pripravljena

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 08:11
PremiumPromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
PIKNIK SEZONA

Svetovni uspeh iz Kamnika: priloga, ki je presenetila celo ameriške ocenjevalce

Sezona piknikov je v polnem zamahu. Slovenci imamo nekaj nepisanih pravil, ki se prenašajo iz roda v rod in jih vsi brez ugovarjanja spoštujemo.
2. 5. 2026 | 13:02
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših

To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
26. 5. 2026 | 08:57
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERTI

Končno: Katarza v Ljubljani

Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Ena kartica za polnjenje po vsej Sloveniji?

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Slovenske novice29. 5. 2026 | 06:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HLAJENJE

Zakaj se v nekaterih domovih počutimo bolje kot v drugih?

Nekoč smo klimatsko napravo povezovali predvsem z nekaj najbolj vročimi poletnimi dnevi. Danes je njena vloga precej širša.
27. 5. 2026 | 10:32
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEMENCA

Brezplačne vaje za spomin in ustvarjanje

Spominčica – Alzheimer Slovenija že vrsto let skrbi za podporo osebam z demenco in njihovim svojcem ter si prizadeva za bolj kakovostno življenje vseh, ki se srečujejo z demenco.
9. 5. 2026 | 14:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Slovenska podjetja vse pogosteje iščejo to zaščito

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
26. 5. 2026 | 08:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POŠTA

Bodo tudi v Sloveniji kmalu nehali dostavljati pisma? (video)

Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
25. 5. 2026 | 13:07
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Schwarzwaldske kocke brez peke – najbolj sočna sladica tega poletja (VIDEO)

Sladica, polna sadne svežine, pričara nostalgijo po klasični schwarzwaldski torti – v še bolj mamljivi različici za poletna druženja.
28. 5. 2026 | 06:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Kmalu bo znano: kdo bodo slovenski zmagovalci?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
29. 5. 2026 | 07:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZANIMIVO

To so najbolj ogrožene pasme v Sloveniji (VIDEO)

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
26. 5. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
EKOLOGIJA

Kar razkriva ta žabica, bi moralo skrbeti več ljudi

Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:18
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
29. 5. 2026 | 08:18
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NOVOST

Vas zanima, kakšna je luna od blizu?

Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 15:11
Promo
Novice  |  Svet
SPREMEMBE V TUJINI

Nemčija po pritiskih spreminja smer

Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
Promo Slovenske novice26. 5. 2026 | 12:47
PromoPhoto
Novice  |  Svet
INOVACIJE

Zakaj Slovenci iščejo priložnosti pri severnih sosedih?

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki