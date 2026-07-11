Zelo žalostno: dva tedna po nastopu na letošnjem SP umrl nogometaš, med prvenstvom umrla babica

Južnoafriški nogomet je pretresla novica o smrti tamkajšnjega reprezentanta Jaydena Adamsa, ki je bil pomemben člen Bafane Bafane na prvih dveh tekmah rednega dela letošnjega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in ZDA. Tragično novico je potrdila nogometna zveza Južne Afrike, okoliščine smrti pa še niso znane.

Mladi nogometaš, star je bil 25 let, je bil na počitnicah pred začetkom sezone, ki bi jo moral začeti v domači ekipi Mamelodi Sundowns. Po poročanju lokalnih medijev, med njimi južnoafriške državne radiotelevizije, so njegovo truplo našli v hotelu v Cape Townu. Zaradi smrti v družini, ob začetku SP mu je umrla babica, se je nogometaš spopadal z depresijo.

Jayden Adams, slikan na letošnjem svetovnem prvenstvu. REUTERS/Eloisa Sanchez FOTO: Eloisa Sanchez Reuters

Južna Afrika se je na SP prebila v izločilne boje. Na prvih dveh tekmah, porazu z Mehiko in remiju s Češko, je bil Adams v začetni postavi, na tretji proti Južni Koreji pa je v igro vstopil v zadnjih minutah in se po zmagi z 1:0 na koncu veselil napredovanja v šestnajstino finala. Tam je izbrano vrsto z golom v zadnji minuti izločila Kanada.