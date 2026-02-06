Žigi Šešku torta, minister Han: »Ne vem, kaj je v Hrastniku, da imate take šampione«

»Kako je dober in prijazen tale fant,« smo slišali pred športno dvorano v Hrastniku. V torek zvečer je bila polna, domačini so hoteli čestitati someščanu Žigi Šešku, ki je v nedeljo postal zmagovalec mladinskega odprtega prvenstva Avstralije. Od 17. ure so vsi v dvorani hiteli sem in tja, da bi bilo vse pripravljeno, ko pride Žiga. Ob pol šestih se je začel prostor polniti, huronski aplavz pa je družina Šeško doživela nekaj pred 18. uro, ko so se pojavili v dvorani.

Velika želja

»Ja, leta predanosti in trdega dela in pa velika mentalna moč. To je kratek opis, kaj se je zgodilo minulo nedeljo v Avstraliji. Hvala vsem, ki so stali na moji poti in me podpirali iz domačega kraja. Zmeraj se je najlepše vrniti v Hrastnik,« je Žiga že na prvo žogo navdušil zbrane, ki so mu namenili še en aplavz. »Želel sem biti čim bolj sproščen med tekmo, uživati na igrišču. Moram reči, da sem se celoten turnir zelo dobro zabaval. Ta zmaga je nagrada in spodbuda za naprej. A moram vedeti, da sem še mladinska kategorija, cilje imam visoke, zgodba še ni končana,« je povedal o tem, kako je prišel do uspeha. Ambicij in ciljev temu desnorokemu igralcu ne manjka.

Žiga tretji iz Slovenije Slovenski teniški igralec Žiga Šeško je v nedeljo postal zmagovalec mladinskega turnirja odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu. V finalu je sedmi nosilec po treh nizih s 4:6, 6:3 in 6:4 premagal četrtega nosilca, Američana Keatona Hancea. Prej sta turnir za grand slam osvojili dve slovenski mladinki: Mima Jaušovec je leta 1973 zmagala v Parizu, leta 1974 v Wimbledonu, v finalu Rolanda Garrosa pa je leta 1972 izgubila. Katarina Srebotnik je leta 1998 osvojila naslov v posamični konkurenci deklet v Wimbledonu, istega leta pa izgubila v finalu v New Yorku.

»Živim življenje profesionalnega tenisača. Rad bi igral na turnirjih na najvišji ravni. S svojo družino želim potovati po turnirjih, da bi bili oče, mama in brat Erik moj podporni tim. Upajmo, da se to zgodi,« se nadeja Žiga, ki je še enkrat poudaril, kako pomembno mesto v njegovem življenju imajo mati Saša, oče Dejan in 13-letni brat Erik. V dvorani v Hrastniku je še razkril, kaj je jedel na poti do naslova v Avstraliji. Vsak dan isto: začel je z zajtrkom, ko je pojedel kosmiče, jajca in rogljiček, za kosilo testenine s piščancem, špinačo in bučkami, za večerjo pa spet testenine ali suši. »To je trenutek, ko se zlije toliko čustev naenkrat. Neizmerno sem ponosna, vedno verjamemo vanj, zdaj se je to potrdilo,« je Saša po materinsko opisala, kako je doživela sinov uspeh, v Avstraliji ga je v živo spremljala skupaj z mlajšim sinom Erikom.

Nista sorodnika

»V imenu celotnega Hrastnika hvala za vse lepe trenutke. Čestitke za tak megalomanski uspeh. Najprej pa bi se rad zahvalil staršem, brez njih taki uspehi niso mogoči,« je začel svoj nagovor župan Marko Funkl, ki se je zahvalil tudi Teniškemu klubu Hrastnik, od koder so prvi pobarali župana, ali bo sprejem za Žigo, hip zatem so pobudo podali v Teniškem klubu Litija, katerega član je danes Žiga. »Hrastnik je ponosen na svoje športne junake in junakinje,« je povedal Funkl. Prišli sta tudi hrastniški športni legendi, nekdanja igralka namiznega tenisa Andreja Ojsteršek in nekdanji kajakaš na divjih vodah Peter Kauzer st., prek videa so mlademu šampionu čestitali kajakaš Peter Kauzer, Darko Jorgič, Mima Jauševec, Katarina Srebotnik ter tenisača Denis Bovhan in Nik Razboršek. Za program sta poskrbela domača godba in UM & KUNA Freestyle Show.

27. JULIJA BO polnoleten.

»Srečni smo zaradi Žige in ponosni nanj. Dobro delo se je obrestovalo. Žiga je začel svojo športno pot pri nas, potem nadaljeval v Litiji. Vedno bo naš član. Želimo mu veliko uspeha in zmag,« je s solzami v očeh dodal Sebastjan Dacar, TK Hrastnik, ki je ob tej priložnosti domačemu županu podelil občinsko zastavo z Žigovim podpisom. »Brez pritiska. V življenju so vzponi in padci, največji zmagovalec si takrat, ko izgubiš in se po porazu vrneš močnejši. Žiga, ponosni smo nate, vedno ti bomo stali ob strani,« mu je obljubil Damjan Kralj, predsednik Teniške zveze Slovenije. »Žiga in familija, kapo dol. V Hrastniku ste vajeni delati take sprejeme. Ne vem, kaj je v Hrastniku, da imate take šampionke in šampione. Žigi, ti si navdih za vse naše mlade in navdih za Slovenijo, staršem pa hvala, ker ste vzgojili takega fanta, na katerega smo vsi ponosni. Nedelja je bila res fajn, Šeškotovi ste razturali: mi imamo enega v Radečah, enega pa imate v Hrastniku,« ga je nagovoril minister Matjaž Han. Domačini so nam vedeli povedati, da Žiga in Benjamin nista v sorodu. Za konec so pripeljali torto, vanjo je zarezal Žiga, potem pa odhitel v Velenje, kjer ga je čakal nastop za člansko vrsto Slovenije v Davisovem pokalu.

Župan Funkl je od hrastniškega kluba prejel lepo darilo s podpisom mladega šampiona. FOTO: Drago Perko

Čestitke iz TK Litija FOTO: Drago Perko

Družina Šeško FOTO: Drago Perko

Godba je zaigrala junaku. FOTO: Drago Perko

Jasno sporočilo FOTO: Drago Perko

V Hrastniku spoštujejo šampione. FOTO: Drago Perko