  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PESTRA ŽIVLJENJSKA POT

Življenje bodibilderja Žana Černiča je naporno, a nikoli dolgočasno (FOTO)

Najprej trenira, nato frizira, popoldne dviguje uteži. Njegov dan se začne tudi že ob pol petih zjutraj.
Zmagal je na tekmovanju v Jagodini. FOTOGRAFIJE: Družinski arhiv

Zmagal je na tekmovanju v Jagodini. FOTOGRAFIJE: Družinski arhiv

Lani je prejel občinsko priznanje v Metliki.

Lani je prejel občinsko priznanje v Metliki.

Kot kapetan NK Krško

Kot kapetan NK Krško

Zmagovalna poza

Zmagovalna poza

Nekoč je bil fantiček s harmoniko.

Nekoč je bil fantiček s harmoniko.

Zmagal je na tekmovanju v Jagodini. FOTOGRAFIJE: Družinski arhiv
Lani je prejel občinsko priznanje v Metliki.
Kot kapetan NK Krško
Zmagovalna poza
Nekoč je bil fantiček s harmoniko.
Milan Glavonjić
 4. 11. 2025 | 08:39
6:45
A+A-

Malo je mladih, ki bi se lahko pohvalili s tako pestro življenjsko potjo kot 22-letni Metličan Žan Černič. Fant, ki je bil sprva nogometaš in harmonikar, danes pa je uspešen bodibilder in frizer, je dokaz, da se s predanostjo in voljo lahko zgradi skoraj vse – tudi telo svetovnega prvaka.

»Nekaj časa sem treniral boks tako kot moj oče, ki je bil del generacije Metličanov, ki so imeli v devetdesetih najmočnejše pesti v slovenskem ringu, vendar sem hitro ugotovil, da to ni zame,« se zasmeji.

Zmagovalna poza
Zmagovalna poza

Z nogometom se je začel ukvarjati v osnovni šoli. Sprva ne zato, ker bi ga veselil, ampak ker so igrali vsi njegovi sošolci. Poleg športa ga je dolga leta spremljala tudi glasba. Skoraj deset let je resno igral diatonično harmoniko, nastopal in tekmoval, dokler se ni odločil, da bo svoj čas in energijo posvetil športu.

»Začel sem v domačem klubu NK Kolpa, nato pa sem v osmem razredu prestopil v NK Krka, kjer sem naredil prvi večji korak naprej. Bil sem celo kapetan novomeškega kluba, kar mi kot Belokranjcu veliko pomeni,« pove z vidnim ponosom. Nogometna pot ga je nato peljala v NK Krško, kjer bi moral pri komaj 16 letih debitirati v članski ekipi Prve slovenske lige. »Bil sem le dva meseca premlad, a je bilo že uradno, da bom postal najmlajši igralec v zgodovini lige. Žal mi je to preprečila starostna meja,« se danes nasmehne, čeprav priznava, da ga je takrat precej zabolelo.

Oče je bil vztrajen

Talent so opazili tudi drugje – priložnost je dobil pri avstrijskem LASK Linzu in italijanskem prvoligašu FC Empoli. Pozneje je nosil še dres ND Gorica in NK Triglav. Po končani srednji frizerski šoli je nogomet postavil na stranski tir. »Odločil sem se, da začnem delati v družinskem frizerskem salonu, ki ga zdaj vodiva skupaj z mamo. Hkrati sem še pol leta igral za mladinsko ekipo Krškega (U19), s katero smo sezono zaključili na drugem mestu.«

Kot kapetan NK Krško
Kot kapetan NK Krško

Po koncu nogometne poti Žan ni mogel mirovati. »Iskreno povedano, o bodbildingu nisem vedel ničesar. V fitnes sem hodil zgolj zato, da sem ostal aktiven. Sem športnik po duši – potrebujem gibanje.« Nato je prišel dan, ko mu je oče predlagal, naj se preizkusi na tekmovanju v bodibildingu. »Najprej sem ga samo gledal. Rekel sem si: jaz pa že ne bom tisti, ki se maže z oljem in pozira na odru,« se zasmeji. »Ampak oče je bil vztrajen – in ko sem si enkrat zadal cilj, sem se odločil, da grem v to s 110-odstotno predanostjo. Rekel sem si, pa dajmo, zakaj pa ne!« se je Žanova zgodba hitro obrnila v pravo športno pravljico.

Na svojem prvem velikem tekmovanju, šele sedem mesecev po končani nogometni karieri, je presenetil vse, tudi samega sebe, in osvojil naslov svetovnega prvaka IBFF v kategoriji Junior Men's Bodybuilding. Leto kasneje pa je postal svetovni podprvak.

»Tega res nisem pričakoval. Tekma me je popeljala v čisto nov svet, spoznal sem veliko ljudi, dobil povabila v televizijske in radijske oddaje, bil nominiran za osebnost leta na televiziji v Novem mestu … vse to me je motiviralo, da grem še naprej.« Med največjimi uspehi v zadnjem času poudarja zmago na tekmovanju Mr. Universe IBFF v kategoriji Junior Bodybuilding in zmago na Jagodina Open v Srbiji, največjem tekmovanju v bodibildingu na Balkanu, v kategoriji Junior Men Classic Physique. »Iskreno povedano nisem pričakoval zmage. Dobesedno je bil to zame šok ob razglasitvi. Sploh pa po tem, ko sem izvedel skupni rezultat sodniške ekipe. Največja zahvala gre zagotovo trenerju Simonu Planjšku, ki je verjel vame od prvega dne, ko sem bil najbolj na tleh, in zato je tudi on 'kriv', da sem stal na odru. Ne smem pa pozabiti na vse naše tekmovalce in ekipo ter jim čestitati in se jim zahvaliti za ta vikend, ko so bili skupaj z mano in mi dajali motivacijo in pomagali v backstageu,« jim je še kako hvaležen.

Pokrovitelj mu pomaga pri nakupu dragih prehranskih dopolnil in pripravkov.

Vse dni v tednu

Žan ima danes svojega pokrovitelja, ki mu pomaga pri nakupu dragih prehranskih dopolnil in pripravkov. »Bodibilding je res drag šport – za 22-letnika je to velik finančni zalogaj. Brez pomoči bi bilo težko,« priznava. Žanov dan se začne zelo zgodaj – budilka zvoni ob pol petih ali petih. Zjutraj gre na kardio trening, potem v službo v salon, popoldne pa sledi trening z utežmi. »Treniram sedem dni na teden, včasih celo dvakrat na dan,« pove. Treninge in prehrano mu natančno predpisuje trener, s katerim sta v vsakodnevnem stiku.

Nekoč je bil fantiček s harmoniko.
Nekoč je bil fantiček s harmoniko.

»Vse delam po planu – od obrokov do počitka. Ni prostora za improvizacijo. A če nekaj res hočeš, gre. Včasih je težko, ampak se splača,« je vztrajen. Veliko ljudi ga vpraša, kako zdrži. Po pravici jim pove, da niti sam ne ve. Pridejo dnevi, ko bi najraje odnehal, ko je utrujen, da bi se najraje zjokal. A potem si vedno reče: »Žan, nikomur se ne smiliš in nikogar ne zanima, kako se počutiš. Lahko se smiliš sam sebi ali pa greš do konca in dokažeš, da si močnejši in vztrajnejši.« Za bodibilderje v Sloveniji ni zaslužka, še doda: »To ni šport, s katerim bi obogatel. To delam zase, iz čiste ljubezni do športa in discipline. To je moj način življenja.«

Lani je prejel občinsko priznanje v Metliki.
Lani je prejel občinsko priznanje v Metliki.

Ob koncu pogovora se Žan dotakne tistega, kar mu največ pomeni – družine. »Neizmerno sem hvaležen staršem, obema babicama in dedkoma. Brez njihove pomoči in podpore vse to ne bi bilo mogoče. Stojijo mi ob strani v vsakem trenutku, zato jim gre res iskrena hvala iz srca,« pove ganjen. Danes Žan stopa po poti, o kateri sanja marsikateri mladi športnik. Vse, kar ima, je zgradil sam – z zgodnjimi jutri, trdim delom in vero, da se trud vedno poplača. Morda ga bomo nekoč gledali tudi med najboljšimi na svetu, toda že zdaj je Metlika dobila svojega juniorja Mr. Universe – fanta, ki verjame, da se vse začne s tem, da vstaneš ob petih in nikoli ne obupaš.

Jaz pa že ne bom tisti, ki se maže z oljem in pozira na odru!

Več iz teme

Žan Černičživljenješporttreningbodibildertalent
ZADNJE NOVICE
10:30
Novice  |  Slovenija
GLASBENI SVET ŽALUJE

Mnogo prezgodaj je umrla slovenska glasbenica Nina (39)

Z žalostjo sporočamo, da je konec svoje zgodbe za vedno napisala naša draga Nina Rajh, so sporočili člani zasedbe, v kateri je Nina nekoč pela.
4. 11. 2025 | 10:30
10:14
Novice  |  Svet
SHEIN

Tudi vi kupujete pri tem kitajskem trgovcu? Zaradi otroške pornografije so jim stopili na prste

Prodajali so spolne lutke v otroških podobah.
4. 11. 2025 | 10:14
09:55
Novice  |  Svet
NEOBIČAJEN PRIMER

Študentka v BiH, okužena z davno izkoreninjeno boleznijo, v karanteni! »Sprejemamo vse ukrepe za preprečitev širjenja okužbe«

Po tem šokantnem odkritju je bila študentka nameščena v izolacijo, osnovni vzrok okužbe pa naj bi bile katastrofalne higienske razmere, v katerih je živela.
4. 11. 2025 | 09:55
09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
09:10
Bulvar  |  Zanimivosti
EGIPTOVSKA KULTURNA DEDIŠČINA

Muzej za 70 nogometnih igrišč stal okoli 1,2 milijarde evrov

V Egiptu je na strateški lokaciji nasproti piramide v Gizi.
4. 11. 2025 | 09:10
09:00
Bulvar  |  Suzy
POKLON DAMAM

Ustvarjalni Miki Vlahovič: ženske so njegov smisel (Suzy)

Nedavno je v svet poslal novo skladbo Ti si ta, ki pripoveduje rokovsko ljubezensko zgodbo.
4. 11. 2025 | 09:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Prijavite se na osrednji poslovni dogodek leta

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Verjemi v jutri: nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Včasih so ciljali na posameznike, danes pa širijo učinek na množice

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki