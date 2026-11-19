Legendarni švedski nogometaš Zlatan Ibrahimović je znan po tem, da vedno pove, kar si misli, in da ima o številnih temah zelo odločna stališča. V preteklosti je spregovoril o najrazličnejših vprašanjih, saj nogomet še zdaleč ni njegovo edino področje zanimanja. Še posebej odmevni so njegovi filozofski pogovori in intervjuji, v katerih razmišlja o življenju. Ibrahimović, ki se je rodil staršema, priseljenima iz nekdanje Jugoslavije, je v življenju prestal marsikaj. Že v otroštvu je doživel več kot marsikateri povprečen Šved v vsem življenju, zato njegove besede pogosto nosijo posebno težo. Tudi njegov odnos do vere se je skozi leta spreminjal.

Pred nekaj leti je Zlatan Ibrahimović v pogovoru za italijanski časnik Corriere della Sera spregovoril o občutljivih temah in prvič povsem neposredno predstavil svoje stališče do vere. Ker prihaja iz družine, v kateri je bila njegova mati Jurka katoličanka, oče Šefik pa musliman, je mnoge zanimalo, kateri veri se je sam približal.

»Ali verjamem v Boga? Ne. Verjamem samo vase,« je na kratko odgovoril Ibrahimović. Ko so ga vprašali, ali verjame v posmrtno življenje, je bil prav tako odločen. »Ne. Ne verjamem. Življenje je to, kar imamo zdaj. Ko umreš, si mrtev. Sploh ne vem, ali si želim grob ali pogreb, kraj, kamor bi prihajali ljudje, ki so me imeli radi in zaradi mene trpeli,« je poudaril. Dodal je še, da ni vraževeren in da ne mara, kadar mu ljudje želijo srečo ali izrekajo podobne želje. Prepričan je namreč, da sam odloča o tem, kaj se bo zgodilo.

»Zaradi bratove smrti ne verjamem več v Boga«

Ibrahimović je v poznejšem intervjuju za The Athletic podrobneje pojasnil svoje razmišljanje o vprašanju, ki človeka spremlja že od nekdaj in še danes povzroča številne razprave, včasih celo družbene razkole. Sam pravi, da ga takšna nasprotja ne zanimajo. »Zlatan, tvoja mati je katoličanka, oče pa musliman. Si veren?« ga je vprašal novinar. »Ne. Verjamem samo v spoštovanje. Če torej rečem, da mi lahko sodi samo Bog, na koga pravzaprav merim s temi besedami?« je odgovoril Ibrahimović. Pojasnil je, da ima te besede sicer tetovirane, vendar niso namenjene njegovim kritikom, temveč njemu samemu.

Nato je navedel primer, ki po njegovih besedah najbolje ponazarja njegov pogled na vero. »Naj ti povem popoln primer. Ko je umrl moj brat Šapko, je imel levkemijo. Kje je bil Bog, da bi mu pomagal? Vsak dan se zahvaljujete Bogu, molite k njemu. Kje je bil takrat? V mojem svetu sem sam svoj bog. To je tisto, v kar verjamem, in del mojega razmišljanja,« je dodal sloviti švedski nogometaš. Njegove besede so zagotovo odmevale tudi med številnimi verniki po svetu, tako katoličani kot muslimani.

Kakšnega narodnostnega porekla je Ibrahimović?

Zlatan Ibrahimović ima korenine na Balkanu, vendar zase vedno poudarja, da je Šved. Dolga leta je bil kapetan švedske reprezentance in si prizadeval, da bi ga v skandinavski domovini sprejeli kot enega svojih. »Počutim se kot Šved, vendar sem mešanica. Moja mati je Hrvatica in katoličanka, oče pa Bosanec in musliman. Poleg tega sem vse življenje preživel v Italiji,« je nekoč povedal v intervjuju.

Njegove besede so prizadele očeta Šefika, ki ga je zaradi takšne opredelitve označil za »Bošnjaka z dna soda«. Ob tem je poudaril, da se človek svojemu poreklu ne more odpovedati. Ibrahimović je nekoč svoje družinsko ozadje opisal tudi z naslednjimi besedami: »Moj oče je musliman, mati pa katoličanka. Če bi kdo želel iz države izgnati vse muslimane, bi si sam odrezal to muslimansko nogo in jo poslal na Švedsko,« je dejal nogometni zvezdnik, poroča Mondo.