Zmaji z darilom za navijače: brezplačen vstop na edino domačo pripravljalno tekmo

Pred začetkom nove sezone pri HK Olimpija Ljubljana pripravljajo posebno darilo za svoje navijače. V nedeljo, 30. avgusta, ob 16. uri bo vstop na edino domačo pripravljalno tekmo proti EV Landshutu brezplačen. Obiskovalci si morajo brezplačno vstopnico predhodno zagotoviti prek sistema Eventim.

Po treh tednih treningov in prvih pripravljalnih tekmah v gosteh bodo Zmaji prvič v tej sezoni zaigrali pred domačim občinstvom. Obračun z nemškim EV Landshutom bo priložnost, da navijači v Tivoliju spoznajo ekipo, ki bo v sezoni 2026/27 nadaljevala lov na pokal v mednarodni hokejski ligi ICE.

FOTO: Domen Jančič

V klubu si želijo začetek nove sezone v Tivoliju doživeti skupaj z navijači, zato bo nedeljsko dogajanje več kot le pripravljalna tekma. Termin ob 16. uri je primeren tudi za družinski obisk, zato v Tivoli vabijo najmlajše navijače in vse, ki želijo zadnjo nedeljo pred začetkom šole preživeti v hokejskem vzdušju.

Po tekmi se bo dogajanje nadaljevalo v navijaški coni, kjer bo sledilo druženje z igralci HK Olimpija Ljubljana. Navijači bodo lahko spoznali letošnjo ekipo, se fotografirali z igralci ter dobili njihove podpise na dresih, šalih in drugih navijaških rekvizitih.

FOTO: Domen Jančič

Iz hokeja še na košarko

Športnega dogajanja v Tivoliju po hokejski tekmi še ne bo konec. Ob 20. uri bo na sporedu kvalifikacijska košarkarska tekma za svetovno prvenstvo med Slovenijo in Madžarsko.

Za vse, ki bodo želeli športno nedeljo nadaljevati ob parketu, so pri HK Olimpija Ljubljana skupaj s KZS in generalnim sponzorjem Slovenskimi železnicami pripravili posebno ugodnost. Ob predložitvi vstopnice s hokejske tekme bodo obiskovalci na blagajni Eventim v Tivoliju lahko izkoristili 30-odstotni popust pri nakupu vstopnice za košarkarsko tekmo med Slovenijo in Madžarsko.

Zadnja avgustovska nedelja bo tako v Tivoliju povsem v znamenju športa: ob 16. uri z Zmaji na ledu, ob 20. uri pa s slovensko košarkarsko reprezentanco na parketu.