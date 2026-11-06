Znani slovenski trener prestal operacijo: kar so mu pripravile njegove varovanke, gane do srca

Iz Ženskega nogometnega kluba Radomlje prihaja novica o zdravstvenih težavah njihovega trenerja. Matej Rožič Mavrič, nekdanji slovenski reprezentant in zdajšnji strateg članske ekipe rumenosrčnih, je moral zaradi težav s hrbtenico na operacijo. Kot so sporočili iz kluba, je trener po več tednih bolečin prestal operativni poseg v Splošni bolnišnici Murska Sobota. Operacija je za njim, okrevanje pa poteka uspešno. Mavrič se je že vrnil v domačo oskrbo, od koder sporoča, da se počuti dobro.

Ob bolnišnični postelji ga je čakalo presenečenje

Njegove nogometašice in sodelavci so poskrbeli, da v zahtevnih trenutkih ni ostal brez podpore. Po operaciji ga je namreč ob bolnišnični postelji pričakal dres ŽNK Radomlje Medex s podpisi igralk in sodelavcev.

»Danes tudi za Mateja!« so zapisali na klubski strani na Facebooku in mu namenili spodbudne besede. »Matej, celotna rumenosrčna družina ti želi čim hitrejše in uspešno okrevanje. Komaj čakamo, da si skupaj z nami spet na igrišču. Danes igramo tudi zate,« so mu sporočili.

Zahvalil se je zdravnikom

Mavrič je ob tem izrazil hvaležnost ortopedsko-kirurški ekipi in preostalemu osebju Splošne bolnišnice Murska Sobota, ki mu je pomagalo pri odpravljanju težav s hrbtom.