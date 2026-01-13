Znani tečejo za olimpijce: ko gre za velike športne zgodbe, znamo Slovenci stopiti skupaj (FOTO)

V dolini pod Poncami so se v soboto zbrali športniki, glasbeniki in drugi podporniki slovenskega športa, ki jih je povezala želja, da slovenskim olimpijcem pred prihajajočimi zimskimi olimpijskimi igrami v Cortini pošljejo podporo in dobre misli. Med zbranimi so bili nekdanji olimpijki Petra Majdič in Andreja Leški, nogometna legenda Marcos Tavares ter številni drugi znani obrazi. Laško maraton legend, ki bo do petka neprekinjeno potekal v Planici, povezuje gibanje, navijaški duh in skupnost. Ne gre za tekmovanje, temveč za simbolno zgodbo, v kateri se bo več kot 500 udeležencev 24 ur na dan izmenjevalo na tekalnih stezah in s tekom proizvajalo električno moč, ki bo poganjala električno vozilo. Z njim se bo navijaška ekipa, ki jo vodijo Vesna Fabjan, Miha Deželak in Ana Mačič Kotnik, odpravila v Cortino d'Ampezzo ter tja odpeljala slovensko baklo, mlaj in navijaško energijo celotne Slovenije z namenom, da naše športnike pospremi proti novim uspehom.

Slovenci veljamo za športni narod, ki zna stopiti skupaj, ko gre za velike športne zgodbe, kar smo ponovno dokazali v Planici. Na tekaških stezah in ob njih so se med drugim zvrstili Katja Koren, Franci Petek, Marcos Tavares, Petra Majdič, rokometaši RK Celje, Andreja Leški ter mnogi drugi. Nekdanja olimpijka in podpredsednica Olimpijskega komiteja Slovenije Katja Koren je povedala, da jo zimske olimpijske igre vedno spomnijo tudi na njene tekmovalne čase. »Športnik je vesel vsake podpore. Najbolj si jo želi takrat, ko mu ne gre najbolje, saj jo takrat najbolj potrebuje.« Tudi Franci Petek je poudaril pomen navijačev. »Navijači športniku pomenijo ogromno. Naenkrat se zaveš, da je ljudem mar za to, kar počneš, in to te zelo drži pokonci.«

Teku se je pridružil tudi nekdanji nogometaš Marcos Tavares. FOTO: OTTON ZAJEC

Priljubljeni radijski voditelj Miha Deželak je del ognjene navijaške ekipe, ki bo energijo iz Planice ponesla čez mejo. FOTO: OTTON ZAJEC

Manjkal ni niti ponosni Laščan Dejan Dogaja. FOTO: OTTON ZAJEC