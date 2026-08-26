  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA DRAŽBI

Žogo tega slovitega nogometaša prodali za tri milijone!

Gre za najslavnejšo žogo v zgodovini najbolj priljubljenega športa, z njo je leta 1986 znamenita gola dosegel Diego Maradona.
Tekma, ki je šla v zgodovino nogometa, se je zgodila 22. junija 1986. FOTO: Reuters

Tekma, ki je šla v zgodovino nogometa, se je zgodila 22. junija 1986. FOTO: Reuters

Adidas Azteca FOTO: Heritage Auctions

Adidas Azteca FOTO: Heritage Auctions

29. junija 1986 je Maradona tako poljubil pokal za zmagovalca svetovnega prvenstva. FOTO: Dominique Faget/Afp

29. junija 1986 je Maradona tako poljubil pokal za zmagovalca svetovnega prvenstva. FOTO: Dominique Faget/Afp

Tekma, ki je šla v zgodovino nogometa, se je zgodila 22. junija 1986. FOTO: Reuters
Adidas Azteca FOTO: Heritage Auctions
29. junija 1986 je Maradona tako poljubil pokal za zmagovalca svetovnega prvenstva. FOTO: Dominique Faget/Afp
A. B.
 26. 8. 2026 | 10:15
2:04
A+A-

Žoga, s katero je eden najboljših nogometašev vseh časov Diego Maradona dosegel svoja legendarna gola na svetovnem prvenstvu leta 1986 v Mehiki, so na dražbi prodali za 3,35 milijona ameriških dolarjev (približno 2,87 milijona evrov). Argentinec je z žogo Adidas Azteca dosegel tako imenovana zadetka božja roka in gol stoletja. »Preprosto povedano, to je najslavnejša žoga v zgodovini najbolj priljubljenega športa na svetu,« je dražbena hiša Heritage Auctions oglaševala dražbo. Pravzaprav so dražitelji pričakovali celo ponudbe do 10 milijonov ameriških dolarjev. Izklicna cena je bila 2,5 milijona ameriških dolarjev (2,2 milijona evrov). Kdo je novi lastnik žoge, v hiši niso razkrili.

Adidas Azteca FOTO: Heritage Auctions
Adidas Azteca FOTO: Heritage Auctions

V četrtfinalu svetovnega prvenstva v Ciudadu de Méxicu leta 1986 je Maradona žogo z roko preusmeril mimo angleškega vratarja Petra Shiltona in Argentini pomagal do zmage z 2:1. Po tekmi je zadetek opisal z znamenitimi besedami, da je bil dosežen »malo z Maradonovo glavo in malo z božjo roko«. Le čez nekaj minut je dosegel še enega najboljših zadetkov v nogometni zgodovini: preigral je pet angleških branilcev in nato premagal Shiltona, zadetek pa je postal znan kot gol stoletja.

Žogo je po tekmi odnesel domov tunizijski sodnik Ali bin Naser in jo hranil več kot tri desetletja. Leta 2023 je s podpisanim dokumentom potrdil, da je šlo za edino žogo, uporabljeno na tisti tekmi. Njeno pristnost so pozneje potrdili tudi neodvisni strokovnjaki. Bin Naser je žogo leta 2022 prodal za 2,4 milijona dolarjev. Novi lastnik jo je že leto pozneje ponudil na dražbi, vendar prodaja ni uspela, saj ponudbe niso dosegle določene minimalne vrednosti.

29. junija 1986 je Maradona tako poljubil pokal za zmagovalca svetovnega prvenstva. FOTO: Dominique Faget/Afp
29. junija 1986 je Maradona tako poljubil pokal za zmagovalca svetovnega prvenstva. FOTO: Dominique Faget/Afp

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

žogadražbanogometDiego Maradona
ZADNJE NOVICE
10:15
Šport  |  Športni trači
NA DRAŽBI

Žogo tega slovitega nogometaša prodali za tri milijone!

Gre za najslavnejšo žogo v zgodovini najbolj priljubljenega športa, z njo je leta 1986 znamenita gola dosegel Diego Maradona.
26. 8. 2026 | 10:15
10:14
Novice  |  Slovenija
NEGOTOVI TRGI

Cene goriv podirajo rekorde, čeprav se nafta ceni: Tilen Šarlah razkril, kje tiči glavni problem

Regulirana cena dizelskega goriva trenutno znaša rekordnih 1,903 evra na liter, v torek sta se podražila tudi bencin in kurilno olje.
26. 8. 2026 | 10:14
10:08
Novice  |  Kronika  |  Doma
SODBA

Iračan zaradi terorizma obsojen v Sloveniji

Rašid Aziz se za pet let seli v zapor. Sam je sicer ves čas sojenja vztrajal, da ima sodišče na zatožni klopi napačnega človeka.
Aleksander Brudar26. 8. 2026 | 10:08
10:08
Novice  |  Slovenija
DO DRUGEGA LETA BREZ

Logopedinja Meta Dolinar o tem, zakaj imajo otroci vse več govorno-jezikovnih motenj

Velik vpliv imajo okoljski dejavniki, med katerimi sta povečana raba zaslonov in manj kakovostna komunikacija v družini.
26. 8. 2026 | 10:08
10:02
Novice  |  Slovenija
NADALJEVANJE ZGODBE IZ ČRNUČ

Novi zaplet s pragovi v Črnučah, AAG izpodbija ugotovitve inšpektorata

Po prijavi zaradi domnevno neustreznega skladiščenja je inšpektorat pojasnil, kaj se je dogajalo na območju ŽP Črnuče. AAG je lokacijo ponovno pregledal in opozarja na neskladje med odgovorom pristojnega organa in dejanskim stanjem.
26. 8. 2026 | 10:02
10:00
Lifestyle  |  Stil
SODOBNO STARŠEVSTVO

Smo v želji po srečnih otrocih vzgojili preveč krhko generacijo? Psiholog razkriva resnico

Otroci imajo danes vse več duševnih stisk. Ameriški psiholog meni, da težava ni nujno v starših ali otrocih, ampak v načinu, kako smo spremenili družinsko življenje.
Barbara Kotnik26. 8. 2026 | 10:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
V LJUBLJANI

Kaj v letu 2026 počne vaša konkurenca?

Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:15
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
SEJEM AGRA 2026

Traktorji bodo tam. Toda prava zgodba je drugje.

Na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni vas od 22. do 26. avgusta čakajo novi izdelki in spoznanja, najboljši nasveti in jedi, nepozabna doživetja in srečanja.
Promo Slovenske novice24. 8. 2026 | 10:13
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij je zmanjkalo

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
19. 8. 2026 | 09:19
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: kaj se dogaja?

Nemčija je po obsežni javni razpravi spremenila pravila ogrevanja stavb.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Kam gre vaš denar po prvem vplačilu?

Vzajemni skladi so lahko prvi korak v investiranje. Kaj se zgodi z denarjem po vplačilu in zakaj je razpršitev tako pomembna?
26. 8. 2026 | 09:35
Promo
Lifestyle  |  Polet
TRIGLAV TEK

Tekaški praznik v novi preobleki

Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
25. 8. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA KAKOVOST ZDRAVSTVA

Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
Promo Slovenske novice25. 8. 2026 | 09:42
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Širijo se v Zagreb: kakšni so njihovi načrti?

Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
25. 8. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
7. 8. 2026 | 09:27
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZNANOST

Ste vedeli, kaj nam vse pokaže gensko testiranje? (video)

Preventiva postaja močno orodje za zdravo in dolgo življenje. S pravimi pristopi lahko izberemo boljšo pot do dolgoživosti.
Promo Slovenske novice21. 8. 2026 | 11:53
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki