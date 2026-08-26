Žogo tega slovitega nogometaša prodali za tri milijone!

Žoga, s katero je eden najboljših nogometašev vseh časov Diego Maradona dosegel svoja legendarna gola na svetovnem prvenstvu leta 1986 v Mehiki, so na dražbi prodali za 3,35 milijona ameriških dolarjev (približno 2,87 milijona evrov). Argentinec je z žogo Adidas Azteca dosegel tako imenovana zadetka božja roka in gol stoletja. »Preprosto povedano, to je najslavnejša žoga v zgodovini najbolj priljubljenega športa na svetu,« je dražbena hiša Heritage Auctions oglaševala dražbo. Pravzaprav so dražitelji pričakovali celo ponudbe do 10 milijonov ameriških dolarjev. Izklicna cena je bila 2,5 milijona ameriških dolarjev (2,2 milijona evrov). Kdo je novi lastnik žoge, v hiši niso razkrili.

Adidas Azteca FOTO: Heritage Auctions

V četrtfinalu svetovnega prvenstva v Ciudadu de Méxicu leta 1986 je Maradona žogo z roko preusmeril mimo angleškega vratarja Petra Shiltona in Argentini pomagal do zmage z 2:1. Po tekmi je zadetek opisal z znamenitimi besedami, da je bil dosežen »malo z Maradonovo glavo in malo z božjo roko«. Le čez nekaj minut je dosegel še enega najboljših zadetkov v nogometni zgodovini: preigral je pet angleških branilcev in nato premagal Shiltona, zadetek pa je postal znan kot gol stoletja.

Žogo je po tekmi odnesel domov tunizijski sodnik Ali bin Naser in jo hranil več kot tri desetletja. Leta 2023 je s podpisanim dokumentom potrdil, da je šlo za edino žogo, uporabljeno na tisti tekmi. Njeno pristnost so pozneje potrdili tudi neodvisni strokovnjaki. Bin Naser je žogo leta 2022 prodal za 2,4 milijona dolarjev. Novi lastnik jo je že leto pozneje ponudil na dražbi, vendar prodaja ni uspela, saj ponudbe niso dosegle določene minimalne vrednosti.