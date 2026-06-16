Zvezdnik NBA moral v pripor! Zasegli so mu pištolo

Nekdanji najkoristnejši košarkar lige NBA James Harden je bil aretiran v okrožju Harris v Teksasu zaradi nezakonitega nošenja orožja, so poročali za francosko tiskovno agencijo AFP. V policijskem zapisniku piše, da so zvezdnika Clevelanda pridržali v soboto ob 3.41, ker je imel v svojem mercedesu pištolo iz nepojasnjenih razlogov na vidnem mestu.

Harden je potrdil, da je orožje njegovo, nato je moral v pripor, po plačilu varščine v višini 100 dolarjev so ga izpustili. Kot pogoj za plačilo varščine so mu prepovedali posedovanje orožja, uživanje alkohola ali drog, opraviti je moral tudi naključni test urina, so pokazali sodni dokumenti.

Do zaslišanja ne sme imeti stika z orožjem in strelivom.

Policija je sporočila, da orožje ni bilo varno shranjeno in da je bilo kljub prepovedi jasno vidno. Košarkar se bo čez dober teden dni zagovarjal na sodišču, do takrat ne sme imeti stika z orožjem in strelivom.

V letošnji končnici je v povprečju dosegal 19,2 točke in 5,5 podaje na tekmo. Cleveland se je prebil do konferenčnega finala na vzhodu, kjer so jih s 4: 0 izločili poznejši prvaki New York Knicks. Harden je igral tudi za moštva Oklahoma, Houston, kjer je leta 2018 prejel nagrado za najkoristnejšega košarkarja (MVP), Brooklyn Nets, Philadelphia in LA Clippers.