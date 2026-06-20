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32. dirka po Sloveniji, na Vršiču spet bitka za zeleno majico (FOTO)

Jakob Omrzel se bo za zmago udaril z rdečimi biki. Užival bo tudi idrijski superpomočnik Jan Tratnik.
Jakob Omrzel se veseli kraljevske preizkušnje na Vršiču. FOTO: Luis Angel Gomez/Sprint Cycling Agency

Jakob Omrzel se veseli kraljevske preizkušnje na Vršiču. FOTO: Luis Angel Gomez/Sprint Cycling Agency

Laurence Pithie po dveh etapnih zmagah nosi zeleno majico. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

Laurence Pithie po dveh etapnih zmagah nosi zeleno majico. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

Florian Lipowitz bo na Vršiču preizkusil pripravljenost pred Tourom. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Florian Lipowitz bo na Vršiču preizkusil pripravljenost pred Tourom. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

4Etapa Dirka po Slo FOTO: Gm

4Etapa Dirka po Slo FOTO: Gm

Jakob Omrzel se veseli kraljevske preizkušnje na Vršiču. FOTO: Luis Angel Gomez/Sprint Cycling Agency
Laurence Pithie po dveh etapnih zmagah nosi zeleno majico. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida
Florian Lipowitz bo na Vršiču preizkusil pripravljenost pred Tourom. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters
4Etapa Dirka po Slo FOTO: Gm
Miha Hočevar
 20. 6. 2026 | 06:45
3:53
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Laurence Pithie (Red Bull Bora Hansgrohe) je z drugo etapno zmago v Celju potrdil, da je šprinterski kralj 32. dirke po Sloveniji, ki pa še čaka na svoj vrhunec. Ta bo na sporedu danes, v kraljevski 4. etapi se bo na »slovenski tour« po kar 13 letih vrnil naš najvišji prelaz Vršič. Kolesarski praznik je zagotovljen, obeta se tudi spektakel, v katerem bo v boju z »rdečimi biki« zeleno majico poskušal obleči Jakob Omrzel (Bahrain Victorious).

Najkrajša etapa letošnje dirke po Sloveniji (133,5 km), ki je povezala Maribor in Celje, je potrdila, da ima Red Bull Bora Hansgrohe najmočnejšo zasedbo na slovenskih cestah. Ne le zaradi prvega favorita dirke Floriana Lipowitza in vzhajajočega italijanskega zvezdnika Giulia Pellizzarija, temveč tudi superpomočnika iz Idrije Jana Tratnika in Pithia.

Laurence Pithie po dveh etapnih zmagah nosi zeleno majico. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida
Laurence Pithie po dveh etapnih zmagah nosi zeleno majico. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

Ta 23-letni Avstralec bi dobil vse tri dosedanje etape, če Dušan Rajović (Solution Tech) ne bi bil tako iznajdljiv in močan v zaključku 2. etape v Ormožu. Njun dvoboj bi bil zanimiv tudi v Celju, a za Srba je bil vzpon na Celjsko kočo pred ravninskim zaključkom previsoka ovira.

Na Celjsko kočo z rezervo

Na tem klancu smo videli tudi prvo preizkušanje nog med Lipowitzem in Omrzelom, ki je imel dovolj moči, da je odgovoril na pospešek Nemca. »Etapa je bila zanimiva, zelo vroče je bilo, ključno je bilo, kako se hladimo. Zgodilo se ni nič ključnega, prišlo je do šprinta, na klanec pa je bil močan tempo,« je za TV Slovenija dejal Omrzel in dodal, da mu med vzpenjanjem na Celjsko kočo še ni bilo treba na vso moč pritisniti na pedala.

4Etapa Dirka po Slo FOTO: Gm
4Etapa Dirka po Slo FOTO: Gm

Drugače bo danes, ko ga čaka najbolj sloviti slovenski kolesarki klanec, 1611 metrov visoki Vršič. »Pred njim je vzdušje izjemno,« je še povedal 20-letni Novomeščan, ki se bo poskušal postaviti po robu izjemno močnemu tekmecu. Lipowitz je lani Tour de France končal na 3. mestu za Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom, vzpon na Vršič pa bo zanj glavni preizkus forme za dirko po Franciji, ki se bo 4. julija začela v Barceloni.

Popolna zapora od 5. do 16. ure

Pred karavano dirke po Sloveniji se bodo na Vršič povzpeli tudi ljubiteljski kolesarji v sklopu prireditve My Tour of Slovenia (moja dirka po Sloveniji), zato bo cesta na Vršič z obeh strani za vsa motorna vozila zaprta od 5. do 16. ure. Vršič bo dostopen s kolesi ali peš, v času prihoda karavane pa se bo treba umakniti z vozišča. Mobilna zapora iz Kranjske Gore v smeri Rateč, Predela in proti Vršiču bo potekala v dopoldanskih urah med prireditvijo My Tour in nato spet v času dirke po Sloveniji.

Od Glivarja do Rogine

»Komaj čakam na Vršič, moja prva dirka po Sloveniji (leta 2009, op. p.) je šla čez Vršič, vse bomo naredili za Lipowitza in Pellizzarija. Poskušal pa bom tudi čim bolj uživati, potrudil se bom, da bom šel navkreber čim hitreje,« pa je Tratnik povedal pred kraljevsko etapo, ki se bo v Kranjski Gori končala po spustu po prenovljeni cesti.

Florian Lipowitz bo na Vršiču preizkusil pripravljenost pred Tourom. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters
Florian Lipowitz bo na Vršiču preizkusil pripravljenost pred Tourom. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

V vsakem primeru bo dolgo odsotni Vršič – njegov prvi zmagovalec je bil leta 1993 Srečko Glivar, zadnji pa leta 2013 Radoslav Rogina – spisal še eno veliko zgodbo v zgodovini dirke po Sloveniji. Tudi sicer pa bo odločilna etapa izjemno slikovita, karavano bo peljala iz Kranja čez Dražgoše, Radovljico, Bled, dolino Radovne, Kranjsko Gora, Trbiž, Predel in Trento. Nato pa bo Omrzela in tekmece na 12,6 kilometrskem vzponu s 7,7-odstotnim povprečnim naklonom pričakalo slovitih 26 vršiških serpentin.

26 serpentin vodi na Vršič iz bovške smeri, iz kranjskogorske pa 24.

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kolesarstvpJan TratnikVršičJakob OmrzelCeljeCeljska kočaTadej PogačarJonas Vingegaard
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