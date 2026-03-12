ACH Volley v polfinalu pokala Cev

Odbojkarji ACH Volleyja bodo igrali v polfinalu pokala Evropske odbojkarske zveze (Cev). Na povratni tekmi četrtfinala so še drugič premagali zvezdniško zasedbo Fenerbahčeja, po zmagi 3:2 v Ljubljani so bili v Istanbulu boljši s 3:1 (-18, 19, 21, 16).

Ljubljančani so tekmo začeli nekoliko nervozno, v prvem nizu so naredili veliko napak s servisi, težave so imeli tudi pri sprejemu, posledica je bil izgubljeni niz. A v nadaljevanju so oba elementa popravili, zbrano odigrali končnice naslednjih dveh nizov, v četrtem nizu pa so tekmeca povsem nadigrali in si zagotovili zmago.

V ljubljanski vrsti je bil spet strelsko najbolj razpoložen Tonček Štern, dosegel je 30 točk, vknjižil je tudi štiri ase, Alen Pajenk jih je dodal 12, kapetan Tine Urnaut pa deset. V polfinalu se bodo merili s Piacenzo, termina tekem še nista poznana.