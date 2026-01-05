Ajdovka bo na snegu pogrešala Goričanko

Na prizorišču velikih tekem ponavadi največ pozornosti privabijo osrednji akterji. Posebne podpore je bila seveda ob kranjskogorskem slovesu deležna Ana Bucik Jogan, številni hrvaški gostje so dihali z Zrinko Ljutić, vsi skupaj so ploskali sijajnima Camille Rast in Mikaeli Shiffrin. Toda prav posebnega aplavza navzočih sta bili deležni slovenski reprezentantki na prisilnem počitku - Andreja Slokar in Neja Dvornik. Za prvo so se sanje o olimpijski sezoni in tudi kolajni v Cortini d'Ampezzo – potem ko je bila na prejšnjih igrah na Kitajskem v slalomu na 5. mestu – razpočile kot milnični mehur že pred oktobrsko ledeniško premiero v Söldnu, saj si je že drugič, po jeseni 2022, poškodovala križne vezi. In komaj so pri reprezentanci spet zadihali po šoku ter zaželeli Ajdovki kar najbolj uspešno zdravljenje poškodovanega kolena, že se je zataknilo z omenjeno Korošico.

Ob uvodu v sezono je Dvornikova močno opozorila nase, sredi novembra je s 7. mestom na slalomu v Leviju (Fin) napovedala lepo zimo, a kmalu zatem se ji je vse skupaj sfižilo, ko jo je pri padcu na ogrevanju pred naslednjo tekmo v Gurglu (Avs) odnesla z zlomom mečnice in golenice. »Prve misli ob padcu? Da bom startala na tekmi,« nam je dejala ob obisku v Kranjski Gori, ko je – namesto da bi se s tekmicami borila na progi – dogajanje spremljala z berglami v ciljnem prostoru.

Starta na omenjeni tekmi za smučarko, ki bo jutri praznovala 25. rojstni dan, seveda ni bilo, znašla se je pred dolgim procesom okrevanja. »Morala sem se sprijazniti z nastalim položajem. Hitro sem misli preusmerila v rehabilitacijo. Operacija je bila uspešna, tudi prvi koraki po prihodu domov so šli v pravo smer. Dobro mi gre, čeprav me čaka še dolga pot,« se dobro zaveda Korošica, ki je bila v Kranjski Gori vesela številnih besed spodbude, prijateljskih pozdravov tako iz vrst dolgoletnih kolegic mednarodne smučarske karavane kot tudi številnih privržencev. Med občinstvom pa je bil tudi naš skakalec Timi Zajc, ki je moral predčasno zapustiti novoletno turnejo, pa je tako prišel stiskat pesti za slovenske smučarke. Slednje seveda močno pogrešajo tudi Andrejo Slokar. S prenovljeno ekipo, katere član je tudi Andrea Massi, nekoč vodja zasedbe naše najuspešnejše smučarke Tine Maze, se je veselila sezone, zdaj jo pač spremlja iz domačega naslonjača. »Gledam in spremljam prav vse tekme, za nekatere navijam bolj, za druge malo manj, prav vsem pa privoščim lepo smučanje in seveda brez poškodb,« nam je dejala, o svojem vsakdanu pa je dejala, da je v teh dneh bolj podoben upokojenskemu. »Res pa dvakrat na dan delam v sobi za fitnes, ki sem si jo uredila v domači hiši,« pravi Ajdovka ter si želi, da bi se vrnila na sneg v aprilu ter se ustrezno pripravila za naslednjo zimo. Ko pa bo Ana Bucik Jogan med smučarskimi upokojenkami. »In to mi kar ne gre v račun. Res nisva veliko smučali skupaj, toda prav nenavadno mi bo, ko bom v startni hišici, pa Ane tam več ne bo ...« je še omenila ob vznožju podkorenske strmine in razmišljala, kako bo spet, ko bo tam, kjer se najbolje počuti – na snegu.