OP AVSTRALIJE

Alcaraz premagal Đokovića za prvo slavje v Melbournu

Zdaj ima zmage na vseh turnirjih za grand slam.
FOTO: Tingshu Wang Reuters
FOTO: Tingshu Wang Reuters
STA, S. U.
 1. 2. 2026 | 12:55
 1. 2. 2026 | 13:11
1:25
A+A-

Španec Carlos Alcaraz je zmagovalec uvodnega teniškega turnirja za grand slam v letu 2026. V finalu odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu je prvi nosilec premagal Srba Novaka Đokovića z 2:6, 6:3, 6:3, 7:5. S prvo zmago v Avstraliji je tudi prišel do uspehov na vseh turnirjih za grand slam.

Alcaraz je v Melbournu osvojil zadnji turnir za grand slam, ki mu je v zbirki uspehov še manjkal. Zdaj je skupno pri sedmih lovorikah na tekmovanjih velike četverice; letošnji Melbourne je dodal zmagam na Rolandu Garrosu (2024, 2025), Wimbledonu (2023, 2024) in New Yorku (2022, 2025).

Karierni grand slam je doslej uspel Đokoviću, Špancu Rafaelu Nadalu, Švicarju Rogerju Federerju, Američanu Andreju Agassiju, Avstralcema Royu Emersonu in Rodu Laverju ter Britancu Fredu Perryju in Američanu Donu Budgeu. Đoković je ostal pri 24 naslovih na grand slamih, kjer si v absolutni konkurenci deli prvo mesto z Avstralko Margaret Court. Na rekordno 25. zmago pa čaka že vse od OP ZDA 2023.

Z osvojeno lovoriko je 22-letni Španec postal najmlajši igralec v zgodovini z naslovi na vseh turnirjih velike četverice.

 

Carlos AlcarazNovak ĐokovićOP Avstralijegrand slamtenis
