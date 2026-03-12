Ali je Abdusatorov zdaj najboljši?

Nodirbek Abdusatorov je v Pragi osvojil še tretji zaporedni super turnir in sprožil ugibanja, ali je morda tačas najboljši igralec na svetu, vsaj kar zadeva standardni šah. Šahovska javnost zagotovo najbolj obžaluje dejstvo, da se 21-letni uzbekistanski velemojster ni uvrstil na kandidatski turnir osmerice, ki se bo na Cipru začel konec meseca in na katerem bo znan letošnji izzivalec svetovnega prvaka. A po zadnjem nizu uspehov si je praktično nemogoče predstavljati naslednji ciklus za svetovno prvenstvo brez njegove pomembne vloge.

Diagram 2026 (11. 3.)

Abdusatorov je edini od deseterice na Češkem ostal neporažen, odločilno prednost za turnirsko zmago pa si je zagotovil v samem zaključku. V samostojno vodstvo se je prvič prebil krog pred koncem, potem ko so se mu obrestovali dolgotrajni poskusi v končnici proti domačinu Davidu Navari. Dotlej vodilni Jorden Van Foreest je z belimi figurami doživel poraz proti Indijcu Aravindhu. Abdusatorov si je v zadnjem krogu zagotovil prvo mesto z mirnim remijem proti Američanu Niemannu, saj je Van Foreest popustil in doživel še drugi zaporedni poraz. Nizozemca, ki je blestel v prvi polovici turnirja, sta na drugem mestu s točko zaostanka za zmagovalcem dohitela Aravindh in Iranec Parham Mahsudlu.

Črni na potezi Navara – Abdusattorov, Praga 2026 Kako je črni izkoristil napako belega v zadnji potezi, ko je ta odigral 53.g4? REŠITEV: 53…Kd5 54.Tc3 Kd4 55.Tc6 Lc5! in zaradi vezave je črni dobil belega lovca, z natančno realizacijo pa v nadaljevanju tudi partijo.

Svetovni prvak Gukeš je ob še eni mizerni predstavi edino zmago na turnirju dosegel v zadnjem krogu proti Davidu Antonu Guijarru. Z njo je dohitel Španca in dosegel vsaj to, da ni končal povsem na dnu lestvice. Kljub temu ostaja jasno, da ga čaka ogromno dela, če želi obdržati svoj naslov.

V St. Louisu poraza favorita

Za prestižno lovoriko na ameriškem pokalu v St. Louisu pa se merita Levon Aronjan in Wesley So, ki je blizu svoji prvi lovoriki, potem ko je dvakrat končal kot drugi. Finalista sta bila v napetih obračunih boljša od prvega favorita turnirja Fabiana Caruane, ki mu stavnice pripisujejo najboljše možnosti za zmago na kandidatskem turnirju. Tokrat je proti obema tekmecema prišel do prednosti, ki pa je ni zadržal; po izenačenju je dvakrat potegnil krajšo v hitropoteznih podaljških. So je prikazal doslej najbolj zanesljive predstave, medtem ko je Aronjanu uspela velika vrnitev. Izgubil je namreč že v prvem krogu, a se je zaradi sistema dvojne eliminacije z zmagami v naslednjih treh mini dvobojih vseeno prebil vse do finala.