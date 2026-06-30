Ali je bil Nemčiji »ukraden« gol? Poglejte trenutek, ki je pomagal Paragvaju do senzacije (VIDEO)

Nogometna reprezentanca Nemčije je že v šestnajstini finala izpadla s svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi, potem ko jo je izločil Paragvaj, in sicer po boljšem izvajanju enajstmetrovk. Spremljali smo zares razburljivo tekmo, na kateri je Paragvaj povedel, Nemčija pa je nato izenačila in dvoboj odpeljala v podaljšek. Jasno je bilo, da želijo »pancerji« vprašanje zmagovalca rešiti še pred enajstmetrovkami. Zato so napadli precej odločnejše in tudi dosegli gol prek osrednjega branilca Jonathana Taha, ki se je pozneje znašel tudi v seriji enajstmetrovk, vendar je bil zadetek po posredovanju iz sobe za VAR razveljavljen.

Tah je skočil ob drugi vratnici in z močnim strelom z glavo premagal Gila. Nemci so že začeli bučno proslavljati, nato pa je sodnik Jalal Jajed iz sobe za VAR dobil signal, naj si ogleda dogajanje. Ko je preveril nemški zadetek, je opazil, da je Waldemar Anton »blokiral« vratarja Gila in mu preprečil, da bi se pred golom bolje postavil.

Sodnik ni dolgo okleval in je zadetek razveljavil, Nemci pa so zaradi tega pobesneli. Zavedali so se namreč, da smo med sezono videli že veliko podobnih golov, največkrat pa jih je dosegal angleški prvak Arsenal. Na koncu je Nemčija tudi zaradi tega izpadla s svetovnega prvenstva in kovčke pakira že po šestnajstini finala.