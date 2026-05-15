Aluminij 11. zmagovalec pokalnega tekmovanja v nogometu (FOTO)

Zmagovalci pišejo zgodovino, Aluminij pa jo bo lahko kot 11. zmagovalec na seznamu pokalnih prvakov v samostojni Sloveniji z debelimi črkami. Finalni dvoboj 35. pokala NZS ni bil paša za oči, a je povrnil del izgubljene tekmovalne prvinskosti malih klubov z velikim srcem. Poraženo Brinje si je zaslužilo čestitke za pokalni »rock'n'roll«, v katerem se mu je zataknilo prav na najpomembnejši tekmi. A ne še v zadnji v tej sezoni, grenkobo poraza bi lahko Grosupeljčani odgnali z uvrstitvijo v 1. SNL.

Če velja logika, je Aluminij pravični in pravi zmagovalec. Klub iz Spodnjega Podravja ima bogato tradicijo in tudi uspehe ter je lahko zgled, kako lahko z manj denarja in človeškega kapitala ter z ustrezno politiko naredi veliko. Najuspešnejši je bil prav pri v Sloveniji najzahtevnejšem in najtežjem delu, urejeni in ustrezni infrastrukturi.

Predsednik se je umaknil Brez pompa, kot je bilo v njegovi 20-letni vladavini v Ljudskem vrtu tudi v navadi, se je s položaja predsednika mariborskega kluba oziroma po prihodu turškega vlagatelja Adžuna Iličalija umaknil Drago Cotar. Pod njegovo taktirko so vijolični dosegli največje uspehe, a so se v zadnjih letih znašli tudi v hudi denarni krizi. Umaknil se je na lastno željo, nasledil pa ga je dosedanji podpredsednik in poslovnež Uroš Mlakar.

V polfinalu in finalu pragmatično

Foto: GM/IGD

Aluminij je bil »na čakanju« za pokalno lovoriko (prvenstvena ni realna niti dosegljiva) med moštvi iz drugega kakovostnega razreda. V tretjem poskusu po letih 2002 in 2018 je dočakal veliko priložnost in jo izkoristil. V veliki meri prav po zaslugi tekmecev, ki so na poti do finala izločili največja kluba, Maribor in Olimpijo. Grosupeljčani so jim »pomagali« tudi v finalu, Kidričani so gol dosegli z igralcem več po upravičeni izključitvi Sama Matjaža. Aluminijev junak je bil 23-letni Gambijec Bamba Susso. Mož odločitve je bil že v polfinalu proti Bravu.

»Brinje je pokazalo, zakaj se je uvrstilo v finale, dobro delo se jim bo poplačalo. Mi smo bili srečnejši in spretnejši, tekma pa res ni bila najlepša,« je bil iskren in ponosen trener zmagovalcev Jura Arsić. Mariborčan je ohranil pragmatično držo. Oprijel se je vodila, da se finali zmagujejo. Če je Aluminij pomladi v ligi ugajal in izgubljal, je Arsić v pokalnem finišu uporabil previdno, obrambno taktiko, s katero je usmeril nogometaše proti srečnemu koncu.

»Kaj bi bilo, če ...« so razmišljali v taboru poražencev. Bili so razočarani, ker so se zavedali, da so imeli premoč v igri. »Do 70. minute smo bili boljši. Izključitev je bila prelomna, trenutek nezbranosti nas je veliko stal,« je bil kratek in jedrnat trener Brinja Goran Marković. Nima več časa za obžalovanje, že včeraj je začel priprave za udarni finiš sezone.

Pred Grosupeljčani sta najpomembnejši tekmi v 2. SNL, nedeljski derbi proti vodilni Nafti, na kateri bi lahko nogometaši Brinja že potrdili dodatne kvalifikacije za 1. SNL, ali celo upali na sanjski razplet in neposredno napredovanje med najboljše. Nafta, ki ima pet točk prednosti, bo v zadnjem kolu gostila tretjeuvrščeni Triglav, Brinje bodo gostovale v Biljah.

Bamba Susso je odločil finale in polfinale. FOTO: Aleksander Golob

Do lovorike tudi hči reprezentanta V ženskem finalu so nogometašice Mure None z 2:0 premagale Radomlje Medex in osvojile še 12. pokalno lovoriko. Za varovanke trenerja Vladimirja Kokola sta bili strelki Jana Malahova (27.) in Tija Šoštarič Karić (45.), hči nekdanjega slovenskega reprezentanta Amirja Karića. Prekmurke so v tej sezoni osvojile dvojno krono.

Evropa tudi v Ljudskem vrtu

Aluminij je v Celju dopolnil slovensko zasedbo v evropskih kvalifikacijah: Celje bo evropsko pot začelo v 1. ali 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov (odvisno od tega, kdo bo prvak na Madžarskem, Györ ali Ferencvaros), Aluminij v uvodnem krogu kvalifikacij za evropsko ligo, Koper in Bravo pa v konferenčni ligi.

Mariborčan na trenerskem stolčku Kidričanov Jura Arsić je bil ponosen, a je priznal, da je bil Aluminij tudi srečnejši. FOTO: Aleksander Golob

Predsednik se je umaknil Brez pompa, kot je bilo v njegovi 20-letni vladavini v Ljudskem vrtu tudi v navadi, se je s položaja predsednika mariborskega kluba oziroma po prihodu turškega vlagatelja Adžuna Iličalija umaknil Drago Cotar. Pod njegovo taktirko so vijolični dosegli največje uspehe, a so se v zadnjih letih znašli tudi v hudi denarni krizi. Umaknil se je na lastno željo, nasledil pa ga je dosedanji podpredsednik in poslovnež Uroš Mlakar.

Nezanemarljiv je tudi denarni izkupiček pokalnih prvakov. Pokrovitelj tekmovanja Pivovarna Union je zmagovalca nagradila z 80.000 evri (Brinje je prejelo 20.000 evrov), še več pa bo Kidričanom prinesla Evropa – najmanj 325.000 evrov.

Aluminij bo evropske tekme najbrž igral v Ljudskem vrtu.