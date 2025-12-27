  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SMUČANJE

Ana Bucik Jogan na veleslalomu do devetih točk

Avstrijka Julia Scheib je zmagovalka veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark na avstrijskem prizorišču Semmering.
Edina slovenska finalistka Ana Bucik Jogan je tudi tokrat pokazala veliko boljšo finalno kot prvo vožnjo.  FOTO: Eric Bolte Imagn Images Via Reuters Connect
Edina slovenska finalistka Ana Bucik Jogan je tudi tokrat pokazala veliko boljšo finalno kot prvo vožnjo.  FOTO: Eric Bolte Imagn Images Via Reuters Connect
STA, M. U.
 27. 12. 2025 | 14:22
 27. 12. 2025 | 14:22
2:23
A+A-

Avstrijka Julia Scheib je zmagovalka veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark na avstrijskem prizorišču Semmering. Edina slovenska finalistka Ana Bucik Jogan je tudi tokrat pokazala veliko boljšo finalno kot prvo vožnjo. Novogoričanka je bila na prvi progi 28. z velikim zaostankom 3,19 sekunde, tekmo pa je končala na 22. mestu (+3,42).

image_alt
Udarni slovenski adut v Kranjski Gori: Veselim se tekem, posebej pa te na podkorenski strmini

Najboljši čas prve vožnje je postavila Švedinja Sara Hector. Prve tri tekmovalke na veleslalomu so bile po polovici tekme tesno skupaj. Avstrijka Julia Scheib na drugem mestu je zaostajala le dve stotinki sekunde za vodilno Hector, medtem ko je imela Lara Colturi, ki nastopa za Albanijo, na tretjem mestu 13 stotink sekunde zaostanka.

Tekma je poskrbela za zanimiv razplet

Sedemindvajsetletna Scheib ni podlegla pritisku in je v finalu prišla do svoje tretje zmage v svetovnem pokalu po Söldnu in Tremblantu. Ker je Novozelandka Alice Robinson, vodilna v skupnem seštevku, odstopila v prvi vožnji, je Scheib s 380 točkami prevzela rdečo številko. Robinson je kot nova vodilna prehitela za 88 točk.

Švicarka Camille Rast je z drugim časom finala pridobila tri mesta in tekmo končala kot druga, zmago je zgrešila za 14 stotink sekunde. Vodilna po prvi vožnji Hector (+0,40) je po ponesrečeni drugi vožnji zdrsnila na tretje mesto. Tretja na prvi progi Colturi je v finalu odstopila.

Tudi Bucik Jogan, ki je za las ujela finale, je v drugo veliko bolje opravila nalogo ter postavila sedmi čas druge vožnje.

image_alt
Ritual Ane Bucik Jogan: pred začetkom sezone nujno k frizerju (Suzy)

»Nisem najbolj zadovoljna s svojim smučanjem, mislim, da na treningih pokažem precej več. Danes mi je bila podlaga zelo težka, nisem nekako dobila pravih občutkov, tako da sem se skušala bolj boriti in nekako iskati dober čas z neko borbo, ne preveč z občutkom. Malo sem jezna nase, da na tekmah ne pokažem svojih najboljših voženj, ampak gremo tekmo po tekmo. Borila se bom naprej in verjamem, da se bo tudi to sestavilo,« je imela po tekmi v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije mešane občutke Bucik Jogan.

 

Več iz teme

alpsko smučanjeveleslalomAna Bucik Jogan
ZADNJE NOVICE
14:37
Bulvar  |  Zanimivosti
PRVI STIK

Znanstvenik opozarja: Prvi stik z nezemljani naj bi bil zadnji krik njihovega sveta (VIDEO)

Znanstvenik trdi, da bo stik z nezemljani videti grozljivo. »Ne bo invazije, ampak klic na pomoč!«
27. 12. 2025 | 14:37
14:22
Šport  |  Tekme
SMUČANJE

Ana Bucik Jogan na veleslalomu do devetih točk

Avstrijka Julia Scheib je zmagovalka veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark na avstrijskem prizorišču Semmering.
27. 12. 2025 | 14:22
13:35
Novice  |  Slovenija
TEŽAVE

Po štirih dneh brez elektrike: Elektro Maribor se je oglasil glede odprave napak

Dokončno bodo sanirali omrežje po praznikih, so še sporočili.
27. 12. 2025 | 13:35
13:06
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
V ITALIJI

Tri humanitarne organizacije krinka za financiranje Hamasa, po njih zdaj udarila policija

Čeprav je bil uradni cilj treh združenj zbiranje donacij za humanitarne namene za palestinsko ljudstvo, je bilo več kot 71 odstotkov sredstev namenjenih neposrednemu financiranju Hamasa.
27. 12. 2025 | 13:06
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ČUDOVITI PRAZNIKI

Po šestih letih za Tino Gorenjak letošnji prav poseben (Suzy)

Kljub obilici dela, ki ga ustvarjalcem prinaša najbolj zaposlen mesec v letu, si vsako leto z velikim veseljem vzame čas za najbližje.
27. 12. 2025 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Polet
POMAGAJMO SI

Trik, ki ga skoraj nihče ne pozna! To živilo pred pitjem alkohola lahko močno omili mačka

Za moške pomeni presežek alkohola več kot osem enot naenkrat, za ženske pa več kot šest enot.
Miroslav Cvjetičanin27. 12. 2025 | 13:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
Photo
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki