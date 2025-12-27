Ana Bucik Jogan na veleslalomu do devetih točk

Avstrijka Julia Scheib je zmagovalka veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark na avstrijskem prizorišču Semmering. Edina slovenska finalistka Ana Bucik Jogan je tudi tokrat pokazala veliko boljšo finalno kot prvo vožnjo. Novogoričanka je bila na prvi progi 28. z velikim zaostankom 3,19 sekunde, tekmo pa je končala na 22. mestu (+3,42).

Najboljši čas prve vožnje je postavila Švedinja Sara Hector. Prve tri tekmovalke na veleslalomu so bile po polovici tekme tesno skupaj. Avstrijka Julia Scheib na drugem mestu je zaostajala le dve stotinki sekunde za vodilno Hector, medtem ko je imela Lara Colturi, ki nastopa za Albanijo, na tretjem mestu 13 stotink sekunde zaostanka.

Tekma je poskrbela za zanimiv razplet

Sedemindvajsetletna Scheib ni podlegla pritisku in je v finalu prišla do svoje tretje zmage v svetovnem pokalu po Söldnu in Tremblantu. Ker je Novozelandka Alice Robinson, vodilna v skupnem seštevku, odstopila v prvi vožnji, je Scheib s 380 točkami prevzela rdečo številko. Robinson je kot nova vodilna prehitela za 88 točk.

Švicarka Camille Rast je z drugim časom finala pridobila tri mesta in tekmo končala kot druga, zmago je zgrešila za 14 stotink sekunde. Vodilna po prvi vožnji Hector (+0,40) je po ponesrečeni drugi vožnji zdrsnila na tretje mesto. Tretja na prvi progi Colturi je v finalu odstopila.

Tudi Bucik Jogan, ki je za las ujela finale, je v drugo veliko bolje opravila nalogo ter postavila sedmi čas druge vožnje.

»Nisem najbolj zadovoljna s svojim smučanjem, mislim, da na treningih pokažem precej več. Danes mi je bila podlaga zelo težka, nisem nekako dobila pravih občutkov, tako da sem se skušala bolj boriti in nekako iskati dober čas z neko borbo, ne preveč z občutkom. Malo sem jezna nase, da na tekmah ne pokažem svojih najboljših voženj, ampak gremo tekmo po tekmo. Borila se bom naprej in verjamem, da se bo tudi to sestavilo,« je imela po tekmi v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije mešane občutke Bucik Jogan.