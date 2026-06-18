Anglija ugnala Hrvaško po spektaklu in festivalu golov v Dallasu (FOTO)

Sijajen nogomet, šest zadetkov in zmaga Anglije nad Hrvaško s 4:2 (2:2) na začetku še ene skupine svetovnega prvenstva. Na najboljši tekmi dosedanjega dela prvenstva sta obe reprezentanci pokazali veliko, Anglija pa je z ritmom v drugem polčasu strla tekmeca in prišla do zmage.

Tekma se je takoj začela dinamično. Po eni od akcij je Luka Modrić v kazenskem prostoru storil prekršek nad Nonijem Maduekejem, sodnik pa je pokazal na enajstmetrovko. Harry Kane jo je najprej zgrešil, vendar je sodnik Clément Turpin zaradi prehitrega gibanja Dominika Livakovića strel ponovil, Kane pa je v drugo zadel za 1:0.

Nato se je dogajanje na tekmi nekoliko umirilo, po premoru pa je Martin Baturina v 36. minuti z razdalje dosegel izjemen zadetek za 1:1. V 42. minuti je po kotu Kane ostal sam in žogo zabil v mrežo. Ko so že vsi mislili, da je prvi polčas končan, je Hrvaška v treh potezah prišla do izenačenja: v zadnjih trenutkih prvega dela je Petar Musa zadel za 2:2.

Drugi polčas se je začel z zadetkom Juda Bellinghama v 47. minuti, nato pa je imel vezist Reala še več zaporednih priložnosti. V drugem delu so mreže dolgo mirovale, v zaključku pa je Hrvaška popustila. Moštvo Zlatka Dalića se je odprlo in napadlo, nato pa je Marcus Rashford zadel za končnih 4:2.

Hrvaška bo morala napredovanje iskati na tekmah proti Panami in Gani.