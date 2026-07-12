Anglija z zadetkoma Bellinghama do polfinala SP: sodnik razveljavljal zadetke, drama je trajala 120 minut

Angleška nogometna reprezentanca je v četrtfinalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi po podaljšku premagala Norveško z 2:1 (1:1, 1:1). Oba zadetka za Anglijo je dosegel Jude Bellingham, drugega v tretji minuti podaljška. V polfinalu se bo Anglija pomerila z zmagovalcem zadnjega četrtfinala med Argentino in Švico, ki bo danes ob 3. uri.

Anglija ohranja upanje, da bi lahko po 60 letih znova osvojila naslov svetovnih prvakov. Najbolj zaslužen zato pa je Bellingham, ki je v Miamiju za Anglijo zadel ob koncu prvega polčasa in nato ob v tretji minuti podaljška. S slednjim je pokopal upe moštva s severa Evrope, ki turnir zapušča kot eno najprijetnejših presenečenj.

Norveška je sicer v 36. minuti zasluženo povedla, ko je mojstrsko zadel Andreas Schjelderup. A Bellingham je še pred polčasom izenačil. Angleži bi nato skoraj prišli do vodstva še pred piskom za polčas, ko sta na robu kazenskega prostora sodelovala Bellingham in Harry Kane, a je bil slednji v prepovedanem položaju, tako da njegov sicer uspešen strel ni obveljal.

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Tudi v drugem polčasu je imela Norveška nekoliko več od igre, večkrat poskušala s streli proti vratom Jordana Pickforda, a ni našla poti do zadetka. V 55. minuti je po kotu sicer zatresla mrežo, a je bil gol razveljavljen zaradi prekrška v napadu. V podaljšku pa je svoj sedmi gol na prvenstvu dosegel Bellingham, ko je po neodločnem posredovanju Orjana Nylanda bil prvi pri odbiti žogi. Norveška se je po velikem šoku sprva težko zbrala in je dovolila še nekaj nevarnih akcij Angležov, ki so po prodoru Djeda Spenca skoraj prišli do najstrožje kazni. To je sodnik Clement Turpin sprva dosodil, po pregledu posnetka pa se je premislil.

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Anglija bo v sredo ob 21. uri po slovenskem času v Atlanti nastopila v svojem četrtem polfinalu SP, prvem po letu 2018.