  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SP V NOGOMETU 2026

Anglija z zadetkoma Bellinghama do polfinala SP: sodnik razveljavljal zadetke, drama je trajala 120 minut

Anglija ohranja upanje, da bi lahko po 60 letih znova osvojila naslov svetovnih prvakov.
FOTO: Roberto Schmidt Afp

FOTO: Roberto Schmidt Afp

FOTO: Chandan Khanna Afp

FOTO: Chandan Khanna Afp

FOTO: Buda Mendes Getty Images Via Afp

FOTO: Buda Mendes Getty Images Via Afp

FOTO: Paul Childs Reuters

FOTO: Paul Childs Reuters

FOTO: Roberto Schmidt Afp
FOTO: Chandan Khanna Afp
FOTO: Buda Mendes Getty Images Via Afp
FOTO: Paul Childs Reuters
STA, S. U.
 12. 7. 2026 | 03:23
2:11
A+A-

Angleška nogometna reprezentanca je v četrtfinalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi po podaljšku premagala Norveško z 2:1 (1:1, 1:1). Oba zadetka za Anglijo je dosegel Jude Bellingham, drugega v tretji minuti podaljška. V polfinalu se bo Anglija pomerila z zmagovalcem zadnjega četrtfinala med Argentino in Švico, ki bo danes ob 3. uri.

Anglija ohranja upanje, da bi lahko po 60 letih znova osvojila naslov svetovnih prvakov. Najbolj zaslužen zato pa je Bellingham, ki je v Miamiju za Anglijo zadel ob koncu prvega polčasa in nato ob v tretji minuti podaljška. S slednjim je pokopal upe moštva s severa Evrope, ki turnir zapušča kot eno najprijetnejših presenečenj.

Norveška je sicer v 36. minuti zasluženo povedla, ko je mojstrsko zadel Andreas Schjelderup. A Bellingham je še pred polčasom izenačil.  Angleži bi nato skoraj prišli do vodstva še pred piskom za polčas, ko sta na robu kazenskega prostora sodelovala Bellingham in Harry Kane, a je bil slednji v prepovedanem položaju, tako da njegov sicer uspešen strel ni obveljal.

FOTO: Buda Mendes Getty Images Via Afp
FOTO: Buda Mendes Getty Images Via Afp
FOTO: Paul Childs Reuters
FOTO: Paul Childs Reuters

Tudi v drugem polčasu je imela Norveška nekoliko več od igre, večkrat poskušala s streli proti vratom Jordana Pickforda, a ni našla poti do zadetka. V 55. minuti je po kotu sicer zatresla mrežo, a je bil gol razveljavljen zaradi prekrška v napadu. V podaljšku pa je svoj sedmi gol na prvenstvu dosegel Bellingham, ko je po neodločnem posredovanju Orjana Nylanda bil prvi pri odbiti žogi. Norveška se je po velikem šoku sprva težko zbrala in je dovolila še nekaj nevarnih akcij Angležov, ki so po prodoru Djeda Spenca skoraj prišli do najstrožje kazni. To je sodnik Clement Turpin sprva dosodil, po pregledu posnetka pa se je premislil.

FOTO: Chandan Khanna Afp
FOTO: Chandan Khanna Afp

Anglija bo v sredo ob 21. uri po slovenskem času v Atlanti nastopila v svojem četrtem polfinalu SP, prvem po letu 2018.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

AnglijaJude BellinghamHarry KaneNorveškaSP v nogometu 2026
ZADNJE NOVICE
03:23
Šport  |  Tekme
SP V NOGOMETU 2026

Anglija z zadetkoma Bellinghama do polfinala SP: sodnik razveljavljal zadetke, drama je trajala 120 minut

Anglija ohranja upanje, da bi lahko po 60 letih znova osvojila naslov svetovnih prvakov.
12. 7. 2026 | 03:23
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Na kredit

O porjavelosti.
Marko Kočevar11. 7. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Nedeljske novice
NE ME BASAT'

Kolumna Primoža Kališnika: Kako pakira domoljub

V bistvu je moja edina težava pred odhodom na dopust to, da sem prevelik domoljub.
Primož Kališnik11. 7. 2026 | 22:25
21:33
Šport  |  Tekme
EP DO 20 LET

Mladi košarkarji v Stožicah na evropskem prvenstvu prišli do zmage

Na uvodni tekmi skupinskega dela je Slovenija premagala Češko s 77:54.
11. 7. 2026 | 21:33
21:00
Bulvar  |  Suzy
GLASBENA LJUBEZEN

Ljubezen okronala s pravljično poroko, nato pa ju je ganilo še veliko presenečenje (Suzy)

Anja Pavlin in Jan Medle iz zasedbe Tretji kanu sta si večno zvestobo obljubila v grajskem parku Klevevž, največje presenečenje večera pa jima je pripravil legendarni Oto Pestner.
11. 7. 2026 | 21:00
20:56
Novice  |  Kronika  |  Doma
POČILO OB 15.48

V prometni nesreči na štajerki udeleženih kar deset oseb, med njimi štirje otroci

Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče so zaprli avtocesto.
11. 7. 2026 | 20:56

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVA NARAVA

Tako bo vaš domači vrt uspeval še dolga leta

Slovenci smo strastni vrtnarji. Balkone okrašujemo s cvetjem, skrbimo za zelenjavne vrtove ter okrog domov sejemo trate, sadimo žive meje in drevesa.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA IN STIL

To poletje lahko izgledate še bolje

Nekatera umetniška dela ostanejo ujeta na platnu, druga zaživijo v arhitekturi.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
8. 7. 2026 | 09:31
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KULTURA IN ZABAVA

Kekec se vrača, a tokrat se bo pomeril kar sam s sabo

Slovensko mladinsko gledališče odpira vrata 71. sezone. Izberite način, kako jo boste doživeli.
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 14:18
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVA NARAVA

Tako bo vaš domači vrt uspeval še dolga leta

Slovenci smo strastni vrtnarji. Balkone okrašujemo s cvetjem, skrbimo za zelenjavne vrtove ter okrog domov sejemo trate, sadimo žive meje in drevesa.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA IN STIL

To poletje lahko izgledate še bolje

Nekatera umetniška dela ostanejo ujeta na platnu, druga zaživijo v arhitekturi.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
8. 7. 2026 | 09:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KULTURA IN ZABAVA

Kekec se vrača, a tokrat se bo pomeril kar sam s sabo

Slovensko mladinsko gledališče odpira vrata 71. sezone. Izberite način, kako jo boste doživeli.
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 14:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 12:11
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NOVOSTI NA SLOVENSKI OBALI

Poletje ni daleč – čaka vas na novi plaži v St. Bernardin resortu Portorož

Najlepši poletni dnevi so pogosto bližje, kot si mislimo.
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 13:54
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Zakaj podjetja izgubljajo posle, če čakajo na najcenejši kapital

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PENINA ZMAGOVALKA

Zlata medalja za Zlato Radgonsko penino brut nature

Izjemen uspeh za Zlato radgonsko penino brut nature – popolnoma suho 2021 na Decanter World Wine Awards 2026
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 13:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VEČ IZBIRE

Kakšno ceno ima izgorelost?

Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
6. 7. 2026 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSEBNE FINANCE

Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:13
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Junaki električnega omrežja, ki skrbijo, da Slovenija ne ostane v temi

Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 11:09
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
STROKOVNJAK SVETUJE

V Sloveniji več milijard evrov vsak dan izgublja vrednost

Velik del prihrankov ostaja na računih. Kaj to pomeni za njihovo kupno moč in prihodnost gospodarstva?
8. 7. 2026 | 09:47
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 08:15
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki