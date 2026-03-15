Anže Lanišek prišel do novih stopničk, desetinka mu je vzela zmago

Smučarski skakalec Anže Lanišek je bil drugi na drugi tekmi svetovnega pokala na Holmenkollnu, na kateri so zaradi vremenskih težav izpeljali le eno serijo. Slovenec je zgolj za desetinko točke zaostal za zmago, ki je pripadla Japoncu Tomofumiju Naitu (128,7 točke). Tretji na tekmi je bil Finec Antti Aalto. Zmagovalec sezone in današnjih kvalifikacij Domen Prevc je zasedel deveto mesto.

Edina Slovenca do točk

Lanišek in Prevc, ki je na sobotni tekmi ostal celo brez finala, sta tudi edina med Slovenci danes, ki sta osvojila točke svetovnega pokala na še eni tekmi v Oslu, ki so jo krojile spremenljive vremenske razmere. Žak Mogel je namreč zasedel 36., Rok Oblak pa 39. mesto. Že v kvalifikacijah je obstal Žiga Jančar. Brez točk je ostal tudi presenetljivi zmagovalec sobotne tekme Švicar Gregor Deschwanden, ki je bil 38.

Do konca sezone skakalce čakajo le še poleti. Najprej se iz Osla prihodnji vikend selijo v Vikersund, nato pa le še na finale sezone v Planici.