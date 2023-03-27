Anžetu zmanjkalo sreče, Timiju vidno odleglo

Da bodo finski prireditelji težko izpeljali posamično tekmo smučarskih skakalcev v Lahtiju, zadnjo pred sklepnim dejanjem sezone svetovnega pokala v Planici, je bilo hitro jasno. Borek Sedlak, ki prižiga zeleno luč tekmovalcem, je namreč pred startom preizkušnje sporočil skakalnemu direktorju Sandru Pertileju, da tokrat zaradi hitro spreminjajočih se razmer ne bo lahko.

Uvodna serija se je resnično sprevrgla v maratonsko »loterijo«, ki je trajala skoraj dve uri, zaradi česar pristojni niso dolgo odlašali z odpovedjo finala. Tako so za končne rezultate obveljali nastopi iz prvega »polčasa«, v katerem je najboljši skok za jubilejno 30. zmago med elito uspel japonskemu zvezdniku Rjojuju Kobajašiju (136,5 m). Vrhunsko formo je z drugim mestom potrdil avstrijski svetovni rekorder Stefan Kraft (130 m), ki je za 26-letnim Azijcem zaostal za 4,1 točke, tretjega mesta pa se je razveselil Nemec Karl Geiger (133 m).

Dan prej na ekipni preizkušnji

Med Slovenci se je pod vodstvom Gašperja Berlota, pomočnika glavnega trenerja Roberta Hrgote, vnovič najvišje zavihtel Anže Lanišek (127,5 m), ki ga je na petem mestu od najnižje stopnice ločilo le 3,3 točke. »Spet dober skok. Za kaj več je morda zmanjkalo tudi malce sreče. Najbolj pa me veseli dejstvo, da je forma še vedno v vzponu, zato se že veselim Planice,« je dejal 26-letni Domžalčan, ki je bil naš najboljši tudi dan prej na ekipni preizkušnji, na kateri je skupaj s Timijem Zajcem (v postavi sta bila še Lovro Kos in Domen Prevc) prispeval največji delež k drugemu mestu Slovenije za Avstrijo.

Svetovni prvak z Bloudkove velikanke je včeraj z enako dolgim skokom kot Lanišek, ki v skupni razvrstitvi kot četrti za tretjeuvrščenim Dawidom Kubackim (poljski šampion je že končal sezono) zaostaja za 73 točk, izvlekel sedmo mesto. »Moram reči, da sem kar vesel, ker se mi je kolikor toliko pokrilo z razmerami in sem preživel ta Lahti,« si je oddahnil Zajc, ki mu je za ovratnik dihal Kos. »Uspel mi je en lep skok, na svoji strani pa sem imel tudi srečo. Hvala pomočniku, ki je bil tokrat na vetru, da je to uredil. Sicer pa komaj čakam Planico in počasi konec sezone. Malo smo že utrujeni, a gremo naprej,« je poudaril 23-letnik iz Rudnika pri Moravčah.

Ob skupnem zmagovalcu, Norvežanu Halvorju Egnerju Granerud (95 m/46.), ki se mu je nastop povsem ponesrečil, sta brez točk ostala tudi Domen Prevc (103 m/39.) in mladinec Rok Masle (103,5 m/43.). Žiga Jelar je zaradi suma na bakterijsko okužbo odpotoval domov že v soboto.

Od srede spektakel v Planici

Oči slovenskih ljubiteljev skokov bodo v tem tednu kajpak najbolj uprte v Planico, kjer se bo z velikim finalom najboljše trideseterice v nedeljo (10.00) iztekla sezona svetovnega pokala. Na velikanki bratov Gorišek bo sicer spektakularno že vse od srede, ko bodo predskakalci opravili preizkus letalnice (z začetkom ob 10. ali 15. uri). Četrtkove kvalifikacije se bodo začele ob 10.30, petkova posamična tekma ob 15. uri, sobotna ekipna preizkušnja pa ob 10. uri.