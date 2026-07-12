Argentina po podaljšku strla Švico: Embolo dobil rdeči karton zaradi neverjetne stvari

Argentina je zadnja polfinalistka nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V četrtfinalu v Kansas Cityju je po podaljšku s 3:1 (1:0, 1:1) premagala Švico. V sredo ob 21. uri se bodo za nastop v finale pomerili z Anglijo, ki je pred tem z 2:1 po podaljšku premagala Norveško.

Argentinci so šele po podaljšku potrdili status favoritov v dvoboju s Švicarji, ki so nastopili v svojem prvem četrtfinalu na mundialih, nikoli pred tem še niso premagali Argentine, od 72. minute pa so igrali z igralcem manj. Po rednem delu je bilo 1:1, v podaljšku pa sta številčno premoč vendarle kronala Julian Alvarez v 112. minuti in Lautaro Martinez v drugi minuti dodatka podaljška.

FOTO: Luke Hales Getty Images Via Afp

FOTO: Lars Baron Getty Images Via Afp

Argentina je sicer povedla že v 10. minuti, ko je bil po drugem zaporednem kotu najvišji v skoku Alexis Mac Allister. A je Švica izenačila v 68. minuti, ko je zadel Dan Ndoye. V 72. minuti pa si je veliko napako privoščil Breel Embolo, ko je zaradi simuliranja prejel drugi rumeni karton. Ta je zaradi simuliranja prejel drugi rumeni karton in moral zapustiti igrišče. Pri tem so sodniki drugič na prvenstvu uporabili tehnologijo za odkrivanje napačne identitete prejemnika rumenega kartona. Glavni sodnik Joao Pinhero je namreč kazen prvo namenil argentinskemu branilcu Leandru Paredesu, po pregledu posnetka, ki je razkril, da je Embolo padel sam, pa je popravil odločitev.

FOTO: Agustin Marcarian Reuters