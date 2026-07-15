Argentina po preobratu do finala SP, Angleži so se po porazu hoteli stepsti (VIDEO)

V finalu svetovnega nogometnega prvenstva bosta v nedeljo igrali Španija in Argentina. Argentinci so si možnost, da si priigrajo četrti naslov prvakov, priigrali s polfinalno zmago nad Angleži v Atlanti, po preobratu so zmagali z 2:1. Potem ko je Anglija v 53. minuti z golom Anthonyja Gordona povedla, so branilci naslova povsem zagospodarili na igrišču, zmago pa sta jim zagotovila gola Enza Fernandeza v 85. minuti in Lautara Martineza v drugi minuti sodnikovega dodatka.

Argentinci tako še naprej ostajajo neporaženi v polfinalih svetovnih prvenstev, angleška nogometna reprezentanca pa bo še nekaj časa čakala na novo uvrstitev v finale, do zdaj ji je to uspelo le pred 60 leti, ko so bili tudi prvaki. V polfinalih so igrali četrtič, pred Argentinci sta jih v tem delu turnirjev izločili še Nemčija in Hrvaška.

FOTO: Paul Childs Reuters

FOTO: Elsa Getty Images Via Afp

FOTO: Elsa Getty Images Via Afp

FOTO: Buda Mendes Getty Images Via Afp

Tekma je sicer ponudila dva različna polčasa. V prvem je bila to bolj taktična šahovska partija, polna discipline in brez resnih priložnosti. Drugi polčas pa je bil bolj zanimiv, po golu Gordona so prevlado na igrišču povsem prevzeli Argentinci, nizali priložnosti, s strelom od daleč pa je izenačil Fernandez. Njihov pritisk pa se z izenačenjem ni ustavil, za to bili nagrajeni v sodnikovem dodatku, ko je podajo Lionela Messija izkoristil Martinez, uspešen je bil po strelu z glavo.

Po vodstvu Argentine se Angleži niso več sestavili, priložnosti za izenačenje si niso priigrali. Za kaos je poskrbel tudi Jude Bellingham. Kamere so posnele trenutek, ko je od zadaj pristopil k argentinskemu vezistu Valentínu Barcu in ga udaril po glavi. Barco ga je takoj odrinil, nato pa so med njiju stopili drugi igralci, da bi preprečili hujši spopad.