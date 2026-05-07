Arsenal po 20 letih v finalu lige prvakov

Še enkrat je dvoboj med Arsenalom in Atleticom razočaral nogometne sladokusce, ki so še vedno pod vtisom epskega spopada med PSG in Bayernom, a ko gre za finale lige prvakov, cilj upravičuje sredstva. Londončani so se po 20 letih uvrstili v zaključni dvoboj, edini Slovenec med elito Jan Oblak je delo opravil dobro, bil pa je nemočen pri strelu Bukaya Sake iz odbitka v izdihljajih prvega polčasa.

Domači trener Mikel Arteta je bil pragmatičen, njegov kolega Diego Simeone je ob igrišču naredil vsaj toliko korakov kot njegovi igralci na njem, a ni imel pravega recepta, njegove čudne menjave so atletom vzele dinamit. Pred Arsenalom so še štiri tekme, če bo dobil vse, bo imel zgodovinsko sezono, po 22 letih osvojil naslov angleškega prvaka in v Budimpešti prvič stopil na nogometni Mt. Blanc, potem ko je v edinem finalu leta 2006 izgubil proti Barceloni. »Vsi lahko občutimo premik v energiji, prepričanju, v vsem. Uporabimo to na pravi način in se zavedajmo, da smo sposobni narediti velike stvari. A ne smemo poleteti previsoko. Moja naloga je, da ostanem stabilen,« je dejal Arteta.

Ekipa brez zob

Simeone je bil med tekmo živčna razvalina, po njej pa se je hitro umiril. Čudna je bila odločitev, da je že v 57. minuti zamenjal tri igralce, v 66. pa še dva. Brez Juliana Alvareza, Antoina Griezmanna in Ademole Lookmana je bila njegova ekipa brez zob, osamljeni napadalec Alexander Sørloth pa je deloval kot slon v trgovini s porcelanom. Sicer je imel priložnost za izenačenje, a je začetniško zgrešil žogo. Oblaku je bilo žal tudi zaradi Griezmanna, ki bo Atletico zapustil brez evropske lovorike. »Bil je neverjeten igralec za ta klub. Legenda. Žalostni smo ne le zaradi njega, ampak tudi zaradi vseh navijačev Atletica. Vsi smo si želeli uvrstitve v finale, a ga nismo dosegli, zato je to težek trenutek,« je bil razočaran kapetan.