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NOGOMET

Atletico z Oblakom na čelu pričakuje ranjeni Bayern

V nogometni ligi prvakov nocoj vrhunski evropski obračun v Madridu. Bavarci se v zadnjem obdobju utapljajo v skrbeh.
Jan Oblak si je prislužil pohvale tudi za svojo predstavo na sobotnem gostovanju pri Levanteju. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
Jan Oblak si je prislužil pohvale tudi za svojo predstavo na sobotnem gostovanju pri Levanteju. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
Miha Šimnovec
 3. 11. 2026 | 07:10
3:45
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Pred nami je nov spektakularen večer v ligi prvakov, v kateri tudi v četrtem krogu ne bo manjkalo razburljivih tekem. Poznavalci nogometa si še posebej veliko obetajo od dvoboja na madridskem stadionu Metropolitano, na katerem bo Atletico danes (z začetkom ob 21. uri) gostil münchenski Bayern. »To bo vrhunski evropski obračun, ki obljublja izjemen nogometni večer in neverjetno vzdušje na tribunah našega stadiona,« so zapisali na uradni spletni strani madridskega kluba, pri katerem že od leta 2014 blesti Jan Oblak. Slovenski reprezentančni vratar, ki je – mimogrede – pred dnevi prvič postal ...
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Atletico z Oblakom na čelu pričakuje ranjeni Bayern

V nogometni ligi prvakov nocoj vrhunski evropski obračun v Madridu. Bavarci se v zadnjem obdobju utapljajo v skrbeh.
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