Avstrijci do ekipne zmage pod Poncami, Slovenci daleč od stopničk

Avstrijska reprezentanca je zmagovalka jubilejnega, 20. ekipnega tekmovanja za svetovni pokal v smučarskih poletih na letalnici bratov Gorišek. Slovenci Rok Oblak, Timi Zajc, Anže Lanišek in Domen Prevc so pred nabito polno dolino pod Poncami tokrat končali na le petem mestu.

Avstrija je zmago slavila pred ekipama Japonske in Norveške, pred Slovenijo pa je na četrtem mestu pristala še Nemčija. Slovenci so nabrali kar 106,7 točke za zmagovalci, do stopničk pa jim je zmanjkalo 85,2 točke. Slovencem se nastopi niso posrečili. Tudi Domen Prevc, dominantna sila te zime, je bil v zraku ves dan precej nestabilen.

»Žal nimam enostavnega odgovora, kako bi lahko svoje današnje napake popravil do jutri. Očitno sem tako na meji, pa še preveč izsiljujem. Pa še prevelika želja, na ekipni tekmi ti pulz naraste še bolj kot sicer. Jutri bo treba precej bolj umirjeno,« je v prvi izjavi za TV Slovenija dejal Prevc.

Danes v Planici sledi še prva tekma skakalk na letalnici bratov Gorišek in obenem zadnja v sezoni, po kateri bo Nika Prevc dvignila tretji zaporedni kristalni globus. V nedeljo sledi še zadnja moška tekma olimpijske zime.