Barcelona nad Oblaka in Atletico s točo golov

Tudi zadnje dejanje osmine finala v nogometni ligi prvakov je minilo v polnem sijaju, z veliko golov, kar 23, in res spektakularnimi tekmami, toda brez presenečenj. Bayern, Liverpool, Barcelona in Atletico Madrid so se pridružili Real Madridu, Paris Saint-Germainu, Arsenalu in Sportingu v četrtfinalu, v katerem bosta vsaj dva dvoboja z oznako finale pred finalom – med Bayernom in Realom ter PSG in Barcelono.

Osmina finala je razkrila, da »najmočnejše in najboljše prvenstvo« le ni tako daleč spredaj, kot kažejo denarne številke. Angleže, ki so v osmino finala šli s šestimi klubi, napredovala pa sta le dva, so prekosili Španci s tremi četrtfinalisti.

66 golov v 16 tekmah so dosegli strelci v osmini finala lige prvakov.

Še bolj zahtevno oziroma nemogoče je izluščiti največjega favorita za končno zmagoslavje v najprestižnejšem evropskem klubskem tekmovanju. Če bo petnajstkratni evropski prvak Real Madrid imel na voljo najboljše igralce, če bo branilec naslova PSG ohranil svežino in samozavest, če bo Barcelona še naprej tako razigrana in učinkovita, če bo Bayernov stroj deloval kot naoljen, če bo Liverpool pokazal vse svoje potenciale, če bo Arsenal domačo bitko za naslov že zapeljal do zanesljive šampionske prednosti ..., potem so lahko prvaki prav vsi najbolj izpostavljeni klubi. Madridski Atletico z edinim Slovencem v elitni družbi Janom Oblakom je, potem ko je proti zdesetkanemu Tottenhamu brez našega vratarja preživljal tudi težke trenutke, lahko potrdil, da je najbolj neugoden tekmec, ki ima redko vlogo favorita. Še en podvig lizbonskega Sportinga bi sodil v kategorijo največjih senzacij.

Golov in tudi denarja kot toče

Osmina finala je bila v vseh pogledih »paša za oči«, navkljub predvidljivim zmagovalcem, toda skupno 36 golov v povratnih tekmah in še 30 iz prvih tekem nazorno govori tudi o trendu, ki poganja ligo prvakov in evropski nogomet. Zato tudi znaša proračun tekmovanja 4,4 milijarde evrov. Osmerica najboljših je s prebojem v četrtfinale zaslužila po 12,5 milijona evrov.

Robert Lewandowski je edini napadalec v Evorpi, ki je v ligi prvakov zabil preko 100 golov. Foto: Nacho Doce/Reuters

Robert Lewandowski je v 38. letu starosti še vedno zimzeleni strelec in je že pri 109 golih v ligi prvakov. V drugem polčasu potolčenem Newcastlu je zabil dva gola in je še edini od svete trojice strelcev, ki so presegli 100 golov, v Evropi. S 141 goli najboljši strelec LP Cristiano Ronaldo bo še lep čas nedosegljiv, drugi Lionel Messi je dosegel 20 golov več kot Poljak. Najboljši strelec pa je s 13 goli Realov napadalec Kylian Mbappe, ki proti Manchester Cityju ni dosegel gola. Bavarski stroj je odpihnil še zadnjega italijanskega predstavnika v LP z desetimi goli, v tej sezoni LP je v desetih tekmah dosegel kar 32 golov. Več, a je igral tudi dve tekmi več (12), je zabil le branilec naslova PSG, 34. Na štadionih te sezone v LP je bilo doseženih 619 golov, v povprečju je gol padel vsakih 26 minut.

Nizozemčev prst se je zagozdil Galatasarayu gostovanje v Liverpoolu v ligi prvakov ne bo ostalo v prijetnerm spominu. Najboljši strelec Victor Osimhen si je zlomil desno podlaket, še bolj nesrečen pa je bil Noa Lang. Nizozemcu se je v 81. minuti ob padcu zagozdil prst v rob oglasnega panoja. Zdravniški službi obeh klubov sta potrebovali precej časa, da sta zaustavili močno krvavitev in oskrbeli rano, Lang je igrišče zapustil na nosilih, pri čemer je prejel tudi kisik. Prst so mu delno amputirali.

V četrtfinalu realno ni pričakovati tako odprtih dvobojev, še posebej ne v »finalnih« med Realom in Bayernom ter Liverpoolom in PSG. Atletico je v tej sezoni Barcelono že ujel na »levi nogi« v kraljevem pokalu (4:0, 0:3), Arsenal je izrazit favorit proti tretjemu po moči in uspehih – portugalskemu prvaku Sportingu. Ta bo izkupiček od »champions league« sešteval in meril šele po prodajah najdragocenejših igralcev. Predvsem iz prodajnega zornega kota kaže vrednotiti tekmovalni uspeh lizbonskega kluba, ki je že v preteklosti pokazal, da je prvovrstni vzgojitelj in prodajalec biserov: od najbolj znanih Luisa Figa in Cristiana Ronalda do zdajšnjih zvezdnikov Viktorja Gyökeresa (Arsenal), Bruna Fernandesa (Manchester United), Raphinh​e (Barcelona), Manuela Ugarteja (PSG) ...