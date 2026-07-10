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Belgija lovi presenečenje, Španci favoriti drevišnjega četrtfinala na SP

Lukaku kot Maradona, Völler in Rivaldo.
Lamine Yamal je adut Španije. FOTO: Hannah Mckay/Reuters
Lamine Yamal je adut Španije. FOTO: Hannah Mckay/Reuters
Jernej Suhadolnik
 10. 7. 2026 | 06:51
2:08
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Kaj lahko opravi Belgija proti izvrstni lahki konjenici Španije? To je glavno vprašanje današnjega dne na svetovnem prvenstvu. Do konca je ostalo še sedem tekem, nocoj (21.00) pa bo znan drugi polfinalist turnirja. Prizorišče bitke bo Los Angeles, na stadionu SoFi, ki so ga leta 2020 zgradili za rekordnih pet milijard evrov in na katerem domuje predvsem ameriški nogomet, bo poskušala Belgija narediti nekaj, kar ni uspelo še nikomur: prebiti špansko obrambo. Evropski prvaki so po zmagi nad Portugalsko (1:0) postali prva ekipa v zgodovini SP s šestimi zaporednimi tekmami brez prejetega gola.

Španski selektor Luis de la Fuente je zgradil moštvo z jasnim načrtom: nadzor žoge, takojšen pritisk po izgubljeni posesti in obramba, ki tekmecu ne dovoli dihati. »Smo ekipa, v kateri vsi napadajo in vsi branijo,« je dejal Dani Olmo. Lamine Yamal je na papirju najnevarnejši španski igralec, a je po poškodbi dosegel le en gol. Njegovo statistično tišino je nadomestil Mikel Oyarzabal s štirimi zadetki.

Belgija? »Imamo močno ekipo. Na vsakem turnirju so presenečenja. Tudi mi smo lahko eno od njih,« je zatrdil Thibaut Courtois. Vratar Reala odlično pozna španski nogomet: »Španija je moj drugi dom, a tokrat bo le o Belgiji.« Belgija ima dovolj orožij. Youri Tielemans vodi sredino igrišča, Kevin De Bruyne in Romelu Lukaku ostajata nevarna tudi s klopi, Jérémy Doku in Leandro Trossard prinašata hitrost in prodornost. Lukaku je pri osmih golih na SP, toliko kot Diego Maradona, Rudi Völler in Rivaldo.

To bo tretji belgijski četrtfinale na zadnjih štirih mundialih, do finala pa se še niso prebili. Španija je med najboljše štiri napredovala dvakrat, nazadnje leta 2010, ko je šla do konca.

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