Belgija nadigrala ZDA, tako so se nogometaši provocirali Trumpa (VIDEO)

Belgijska nogometna reprezentanca je poskrbela, da je na svetovnem prvenstvu 2026 zmagala športna pravičnost. Potem ko sta se ameriški predsednik Donald Trump in predsednik Fife Gianni Infantino »dogovorila« za razveljavitev rdečega kartona Folarina Baloguna, so Belgijci v osmini finala prepričljivo nadigrali Američane s 4:1 in gostitelje turnirja izločili iz nadaljnjega tekmovanja. A velika zmaga v Washingtonu jim očitno ni bila dovolj. Nogometaši Belgije so jo namreč izkoristili tudi za provokacijo Donalda Trumpa, ki se je pred tekmo javno hvalil, da je s telefonskim klicem vplival na spremembo sodniške odločitve glede rdečega kartona. Predsednik ZDA je s tem Baloguna sicer vrnil na igrišče, vendar so morali Američani kljub temu nemočno spremljati premoč nasprotnika in slavje belgijskih igralcev, ki so na igrišču imitirali Trumpov značilni ples.

Pika na i se je zgodila v sodnikovem podaljšku, ko je branilec Crystal Palaca Chris Richards storil veliko napako in izgubil žogo v lastnem kazenskem prostoru. Izkušeni Romelu Lukaku je ponujeno priložnost rutinirano izkoristil in potrdil napredovanje svoje reprezentance. V tistem trenutku je več belgijskih nogometašev začelo plesati v prepoznavnem Trumpovem slogu, kar ameriškemu predsedniku zagotovo ne bo pogodu.

Belgijska ekipa navdušena, ko je Američane premagala na športen način, brez zvez in poznanstev. FOTO: Lee Smith Reuters

Na tekmi med ZDA in Belgijo je sicer prvi zadel Charles De Ketelaere, nato je Hans Vaneken nesrečno preusmeril strel Malika Tillmana v lastno mrežo, v nadaljevanju pa sta poleg razpoloženega De Ketelaereja za visoko zmago zadela še Vaneken in rezervist Romelu Lukaku. Belgijce v četrtfinalu zdaj čaka reprezentanca Španije.