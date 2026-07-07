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Belgija nadigrala ZDA, tako so se nogometaši provocirali Trumpa (VIDEO)

Belgijski nogometaši so s plesom v slogu Donalda Trumpa poslali jasno sporočilo predsedniku ZDA, ki je s svojimi potezami v preteklih dneh dvignil precej prahu.
Več belgijskih nogometašev je začelo plesati v prepoznavnem Trumpovem slogu. FOTO: RTV Slovenija/printscreen

Več belgijskih nogometašev je začelo plesati v prepoznavnem Trumpovem slogu. FOTO: RTV Slovenija/printscreen

Gianni Infantino je prejel klic Donalda Trumpa in razveljavil rdeči karton. FOTO: Evelyn Hockstein Reuters

Gianni Infantino je prejel klic Donalda Trumpa in razveljavil rdeči karton. FOTO: Evelyn Hockstein Reuters

Folarin Balogun je prejel rdeči karton, ki je bil potem razveljavljen. FOTO: Blake Dahlin Imagn Images Via Reuters

Folarin Balogun je prejel rdeči karton, ki je bil potem razveljavljen. FOTO: Blake Dahlin Imagn Images Via Reuters

Belgijska ekipa navdušena, ko je Američane premagala na športen način, brez zvez in poznanstev. FOTO: Lee Smith Reuters

Belgijska ekipa navdušena, ko je Američane premagala na športen način, brez zvez in poznanstev. FOTO: Lee Smith Reuters

Več belgijskih nogometašev je začelo plesati v prepoznavnem Trumpovem slogu. FOTO: RTV Slovenija/printscreen
Gianni Infantino je prejel klic Donalda Trumpa in razveljavil rdeči karton. FOTO: Evelyn Hockstein Reuters
Folarin Balogun je prejel rdeči karton, ki je bil potem razveljavljen. FOTO: Blake Dahlin Imagn Images Via Reuters
Belgijska ekipa navdušena, ko je Američane premagala na športen način, brez zvez in poznanstev. FOTO: Lee Smith Reuters
N. P.
 7. 7. 2026 | 07:55
 7. 7. 2026 | 08:04
1:55
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Belgijska nogometna reprezentanca je poskrbela, da je na svetovnem prvenstvu 2026 zmagala športna pravičnost. Potem ko sta se ameriški predsednik Donald Trump in predsednik Fife Gianni Infantino »dogovorila« za razveljavitev rdečega kartona Folarina Baloguna, so Belgijci v osmini finala prepričljivo nadigrali Američane s 4:1 in gostitelje turnirja izločili iz nadaljnjega tekmovanja. A velika zmaga v Washingtonu jim očitno ni bila dovolj. Nogometaši Belgije so jo namreč izkoristili tudi za provokacijo Donalda Trumpa, ki se je pred tekmo javno hvalil, da je s telefonskim klicem vplival na spremembo sodniške odločitve glede rdečega kartona. Predsednik ZDA je s tem Baloguna sicer vrnil na igrišče, vendar so morali Američani kljub temu nemočno spremljati premoč nasprotnika in slavje belgijskih igralcev, ki so na igrišču imitirali Trumpov značilni ples.

Pika na i se je zgodila v sodnikovem podaljšku, ko je branilec Crystal Palaca Chris Richards storil veliko napako in izgubil žogo v lastnem kazenskem prostoru. Izkušeni Romelu Lukaku je ponujeno priložnost rutinirano izkoristil in potrdil napredovanje svoje reprezentance. V tistem trenutku je več belgijskih nogometašev začelo plesati v prepoznavnem Trumpovem slogu, kar ameriškemu predsedniku zagotovo ne bo pogodu.

Belgijska ekipa navdušena, ko je Američane premagala na športen način, brez zvez in poznanstev. FOTO: Lee Smith Reuters
Belgijska ekipa navdušena, ko je Američane premagala na športen način, brez zvez in poznanstev. FOTO: Lee Smith Reuters

Na tekmi med ZDA in Belgijo je sicer prvi zadel Charles De Ketelaere, nato je Hans Vaneken nesrečno preusmeril strel Malika Tillmana v lastno mrežo, v nadaljevanju pa sta poleg razpoloženega De Ketelaereja za visoko zmago zadela še Vaneken in rezervist Romelu Lukaku. Belgijce v četrtfinalu zdaj čaka reprezentanca Španije.

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