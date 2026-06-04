Belgija prizemljila Hrvate, Dalić miren: priprave niso pravo merilo moči

Prva od dveh pripravljalnih tekem hrvaške nogometne reprezentance pred odhodom na svetovno prvenstvo v nogometu je pred drugo – nedeljsko proti Sloveniji v Varaždinu – pustila mešane občutke. Belgija je bila z goloma Yourija Tielemansa (38.) in Romeluja Lukakuja (96.) boljša, zahtevni navijači pa so že nabrusili nože in od selektorja Zlatka Dalića zahtevajo takojšnje ukrepanje. Hrvaška je v že videnem ritmu, domala se ponavlja pred velikimi tekmovanji: je okorna, neprepričljiva, stara, selektor ne zna ... A je tudi že dolgo znano, da 11. reprezentanco na lestvici Fife ne velja ocenjevati skozi pripravljalne tekme, enostavno niso verodostojno merilo. Nazadnje, na Reki, jo je premagala dve mesti višje uvrščena Belgija.

Pred štirimi leti je Hrvaška sicer v generalki prvič premagala Portugalsko, pred osmimi leti je izgubila proti Braziliji. V Rusiji so jo v finalu ustavili šele premočni Francozi, v Katarju pa v polfinalu – znova svetovni prvaki – Lionel Messi in Argentinci. Za tretje mesto je premagala Maroko. »Nismo izgledali dobro, na treningu je bilo veliko bolje. Tekmo bomo analizirali in ugotovili, kje je bila težava. Ne bomo delali drame ali jemali tega tragično, je pa to neugoden poraz. Nismo bili dobro postavljeni, ni bilo pravega teka, vsaka odbita žoga je bila njihova. V tem delu smo bili podrejeni,« je bil, kot vselej, umirjen selektor Dalić, ki ga je v bran vzel tudi legendarni kapetan ognjevitih Darijo Srna. »On je največji selektor v zgodovini Hrvaške, v Angliji bi bil že 'sir' Zlatko Dalić. To je razlika med britansko in našo miselnostjo,« je bil jasen 44-letni športni direktor ukrajinskega velikana Šahtarja iz Donjecka. Kaj lahko pričakujejo Boštjan Cesar in njegovi izbranci v Varaždinu? Lahko so pomirjeni, Hrvati ne bodo šli sto na uro. A velja slišati opozorilo Srne: »Vsi bi morali spoštovati Hrvaško in se je bati!«