Benjamin Savšek pred svetovnim pokalom: »Najlepše je, ko lahko veslam skupaj z otrokoma«

Savske brzice so že dolgo drugi dom Benjamina Savška, a tudi na domači progi ga zna voda še vedno presenetiti. Olimpijski prvak iz Tokia 2021 bo tudi v novi sezoni svetovnega pokala zasledoval visoke cilje, na današnji tekmi pred svojimi navijači v Tacnu oziroma na Brodu pa si želi predvsem popraviti lanski vtis.

Kaj si obetate od uvodne letošnje preizkušnje za svetovni pokal?

»Lani smo se lahko prepričali, da preboj v finale nikakor ni sam po sebi umeven. Za vrhunski dosežek je treba prikazati dobre nastope brez napak, kar nam pred letom dni v kanuju ni uspelo. Od nas kanuistov se namreč nikomur ni posrečilo uvrstiti v finale. To je bilo kar žalostno. Seveda se bomo tokrat potrudili popraviti lanski vtis. A konkurenca je močna, tako da se je treba za uvrstitve v vrhu zelo boriti in dati vse od sebe.«

S čim bi bili torej zadovoljni – z uvrstitvijo v finale?

»S tem bi bil zagotovo zadovoljen, saj bi imel tako zagotovo možnost za napad na vrh oziroma za kolajno. Vsekakor se bom potrudil prikazati čim boljše predstave.«

Verjetno progo na Savi poznate kakor lastni žep. Ali vas lahko po vseh teh letih še kje preseneti?

»Seveda, kajti naš šport je zelo nepredvidljiv. Voda se namreč stalno spreminja, tudi postavitev proge je vsakokrat drugačna, zanjo pa praviloma izvemo šele dan pred tekmo.«

Kakšne cilje ste si zastavili za letošnjo sezono?

»Vsaka velika tekma, vštevši domačo preizkušnjo za svetovni pokal jih bo letos skupaj sedem, mi pomeni ogromno in na sleherni se bom poskušal odrezati čim bolje. Ob svetovnih pokalih imam pri tem v mislih še evropsko in svetovno prvenstvo v Oklahomi (med 20. in 25. julijem). Poudarek bo na slednjem, saj med vsemi tekmovanji šteje največ. Zaradi tega bodo moji apetiti tam tudi največji.«

Kaj najraje počnete v prostem času?

»Takrat sem najraje v družbi svojih otrok, 15-letne hčerke Anaje in 11-letnega sina Arneja, ki prav tako veslata in trenirata v našem klubu (Kajak kanu klub Tacen). Z njima grem rad skupaj na vodo. Občasno se pridružim klubski mladini na treningu in tam pokažem tehniko veslanja.«

Ali sta vaša otroka tudi kanuista?

»Ne, za zdaj sta bolj kajakaša, čeprav se sin preizkuša tudi v kanuju. No, hčerko pa bomo v kanu vpeljali letos in bo potem videla, kateri čoln ji bolj ustreza. Na začetku pa je otrokom lažje veslati v kajaku.«

Kako je videti vaš dopust – imate s seboj več čolnov?

»Da, takrat smo dodobra natovorjeni z vso opremo. Ker vzamemo s seboj tudi jadralne deske in kolesa, sta naša avtomobil in počitniška prikolica polna do zadnjega kotička. Na dopustu aktivno preživljamo čas, sam pa takrat veslam bolj za dušo. Ko to počnem skupaj z otrokoma, je vse skupaj toliko lepše.«

Kje se vidite čez pet let?

»To je pri mojih letih kar dolgo obdobje. Sem ter tja pomislim na Los Angeles oziroma na to, da bi se do takrat – če bo šlo vse po načrtih – še ukvarjal z vrhunskim športom, potem pa bomo videli. Vleče me tudi v trenerske vode, rad bi svoje znanje prenašal naprej mladim. A vse to bo moralo še počakati do konca moje tekmovalne poti.«