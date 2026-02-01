Benjamin Šeško odločil tekmo v angleški ligi! Poglejte, kako je navijače spravil v delirij (VIDEO)

Nogometaši Manchester Uniteda so v 24. krogu angleške lige gostili Fulham in ga premagali s 3:2. Benjamin Šeško je znova začel na klopi za rezervne igralce, v igro pa vstopil v 74. minuti in v 94. tudi odločil dvoboj v korist gostiteljev.​ Rdeči vragi so pod vodstvom Michaela Carricka lovili še tretjo zaporedno zmago. Po odmevnih uspehih proti Manchester Cityju in Arsenalu so jo tudi ulovili.

Potek tekme

V 16. minuti je sodnik sprva piskal enajstmetrovko za United po padcu Matheusa Cunhe, a odločitev naknadno in pravilno spremenil v prosti strel na robu kazenskega prostora na desni strani. Po tem je Bruno Fernandes podal pred gol in vpisal svojo 11. podajo v sezoni, Casemiro pa z glavo dosegel gol za 1:0 v 19. minuti. Casemiro pa je bil nato podajalec pri drugem Unitedovem zadetku, ki ga je v 56. minuti z močnim strelom malce z desne strani v bližnji zgornji kot dosegel Cunha. Deset minut pozneje je Jorge Cuenca sicer zadel iz bližine za Fulham, a bil v rahlem prepovedanem položaju. V 74. minuti je v igro vstopil Šeško in minuto pozneje s strelom z glavo zadel vratnico.

Raul Jimenez je malce pozneje zapravil lepo priložnost za Fulham, a nato priigral najstrožjo kazen in jo tudi unovčil s strelom v zgornji kot za 1:2 v 85. minuti. Na 2:2 je v 91. minuti izenačil Kevin z izvrstnim udarcem v zgornji kot z roba kazenskega prostora, toda razburjenj še ni bilo konec. Kot omenjeno, v 94. minuti je Šeško po 12. sezonski podaji Fernandesa svojo ekipo pripeljal do zmage, ko je z 12 metrov žogo poslal pod prečko za 3:2. To je bil zanj peti ligaški gol v dresu Uniteda, ki zdaj zaseda četrto mesto.

Veselje Benjamina Šeška. FOTO: Paul Ellis Afp

Preostala izida

Tretjeuvrščena Aston Villa je doma izgubila proti Brentfordu z 0:1, čeprav je slednji od 42. minute igral z igralcem manj. A ob koncu prvega polčasa je do zmage prišel po zaslugi gola Danga Ouattaraja. Nottingham Forest in Crystal Palace pa sta se razšla z 1:1.