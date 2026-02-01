  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
GOL ZA ZMAGO S 3:2

Benjamin Šeško odločil tekmo v angleški ligi! Poglejte, kako je navijače spravil v delirij (VIDEO)

V 94. minuti je dal gol za zmago Manchester Uniteda proti Fulhamu.
Benjamin Šeško je bil danes eden boljših v svoji ekipi. FOTO: Phil Noble Reuters
Benjamin Šeško je bil danes eden boljših v svoji ekipi. FOTO: Phil Noble Reuters
STA, M. J.
 1. 2. 2026 | 17:38
2:26
A+A-

Nogometaši Manchester Uniteda so v 24. krogu angleške lige gostili Fulham in ga premagali s 3:2. Benjamin Šeško je znova začel na klopi za rezervne igralce, v igro pa vstopil v 74. minuti in v 94. tudi odločil dvoboj v korist gostiteljev.​ Rdeči vragi so pod vodstvom Michaela Carricka lovili še tretjo zaporedno zmago. Po odmevnih uspehih proti Manchester Cityju in Arsenalu so jo tudi ulovili. 

Potek tekme

V 16. minuti je sodnik sprva piskal enajstmetrovko za United po padcu Matheusa Cunhe, a odločitev naknadno in pravilno spremenil v prosti strel na robu kazenskega prostora na desni strani. Po tem je Bruno Fernandes podal pred gol in vpisal svojo 11. podajo v sezoni, Casemiro pa z glavo dosegel gol za 1:0 v 19. minuti. Casemiro pa je bil nato podajalec pri drugem Unitedovem zadetku, ki ga je v 56. minuti z močnim strelom malce z desne strani v bližnji zgornji kot dosegel Cunha. Deset minut pozneje je Jorge Cuenca sicer zadel iz bližine za Fulham, a bil v rahlem prepovedanem položaju. V 74. minuti je v igro vstopil Šeško in minuto pozneje s strelom z glavo zadel vratnico.

Raul Jimenez je malce pozneje zapravil lepo priložnost za Fulham, a nato priigral najstrožjo kazen in jo tudi unovčil s strelom v zgornji kot za 1:2 v 85. minuti. Na 2:2 je v 91. minuti izenačil Kevin z izvrstnim udarcem v zgornji kot z roba kazenskega prostora, toda razburjenj še ni bilo konec. Kot omenjeno, v 94. minuti je Šeško po 12. sezonski podaji Fernandesa svojo ekipo pripeljal do zmage, ko je z 12 metrov žogo poslal pod prečko za 3:2. To je bil zanj peti ligaški gol v dresu Uniteda, ki zdaj zaseda četrto mesto.

Veselje Benjamina Šeška. FOTO: Paul Ellis Afp
Veselje Benjamina Šeška. FOTO: Paul Ellis Afp

Preostala izida

Tretjeuvrščena Aston Villa je doma izgubila proti Brentfordu z 0:1, čeprav je slednji od 42. minute igral z igralcem manj. A ob koncu prvega polčasa je do zmage prišel po zaslugi gola Danga Ouattaraja. Nottingham Forest in Crystal Palace pa sta se razšla z 1:1.

Več iz teme

Benjamin Šeškopremier leagueManchester UnitedFulhamnogomet
ZADNJE NOVICE
18:50
Novice  |  Kolumne
RECENZIJA

Kolumna Kaje Grozina: Film Melania

Zadnjih dvajset dni pred inavguracijo Donalda Trumpa v svetu, kjer je vsak korak strogo načrtovan.
Kaja Grozina1. 2. 2026 | 18:50
18:33
Bulvar  |  Domači trači
NOVA SEZONA

Katera od tekmovalk je zanosila v resničnostnem šovu Kmetija? Ema, Alenka, Nuša ...

Prizor, kakršnega v slovenskih resničnostnih šovih še ni bilo.
1. 2. 2026 | 18:33
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: uravnotežite potrebo po neodvisnosti z vrednostjo povezovanja

Odkrijte, kako vam lahko današnji planetarni vplivi pomagajo najti ravnovesje med izražanjem sebe in ohranjanjem notranjega miru.
1. 2. 2026 | 18:00
17:55
Šport  |  Tekme
ZADNJA TEKMA PRED OLIMPIJADO

Kaj jim dela! Domen Prevc tudi danes deklasiral vse, v finalu je naredil še en izjemen skok (VIDEO)

Še enkrat je zmagal v Willingenu. Po prvi seriji je odlično kazalo tudi Anžetu Lanišku.
1. 2. 2026 | 17:55
17:38
Šport  |  Tekme
GOL ZA ZMAGO S 3:2

Benjamin Šeško odločil tekmo v angleški ligi! Poglejte, kako je navijače spravil v delirij (VIDEO)

V 94. minuti je dal gol za zmago Manchester Uniteda proti Fulhamu.
1. 2. 2026 | 17:38
17:00
Bulvar  |  Suzy
PRAZNOVANJA

Matjaž Končan in Jernej Tozon: skupaj jih štejeta 96 (Suzy)

Januar je mesec Čukov.
1. 2. 2026 | 17:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki