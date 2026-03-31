BiH je po enajstmetrovkah izločila Italijo in se uvrstila na svetovno prvenstvo

Nogometne reprezentance BiH, Švedske, Turčije in Češke so si zagotovile zadnje štiri vstopnice v dodatnih evropskih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki bo poleti v ZDA, Kanadi in Mehiki. Turčija in Švedska sta že po rednem delu zmagali proti Kosovu in Poljski. BiH in Češka sta proti Italiji in Danski slavili šele po enajstmetrovkah.

V Zenici "pekel" za tekmece z Apeninskega polotoka

BiH in Italija sta si odločilno tekmo priigrali z zmagama v polfinalu turnirja A. V Cardiffu je v četrtek BiH po enajstmetrovkah izločila Wales, Italija pa v Bergamu Severno Irsko z 2:0.

Nogometaši BiH so v Zenici pripravili "pekel" za tekmece z Apeninskega polotoka po slavju v enajstmetrovkah pa se drugič v zgodovini in po 12 letih prebili na mundial. Italijani že več let niso v elitnem reprezentančnem razredu, a izpad proti BiH zanje vseeno pomeni nov velikanski neuspeh, potem ko se jim zdaj ni uspelo prebiti na zadnja tri prvenstva sveta.

Italijani so sicer povedli v 15. minuti, ko je po napaki domačega vratarja Nikole Vasilja akcijo uspešno zaključil Moise Kean. Domači so si nato pripravili več priložnosti, povsem enosmerni promet proti italijanskemu golu je stekel od 41. minute naprej, ko je bil izključen Alessandro Bastoni.

Toda vse do 79. minute gostujoči vratar Gianluigi Donnarumma ni klonil, šele takrat ga je za 1:1 premagal Haris Tabaković in dvoboj popeljal v podaljške. Tudi v teh ni bilo zmagovalca, zato so odločale enajstmetrovke. Gostje so bili dvakrat nenatančni, domači pa štirikrat uspešni in ujeli vlak za mundial.

"Hat-trick" Viktorja Gyökeresa

Švedi, ki niso igrali na prejšnjem SP, so v Valencii na turnirju B izločili Ukrajince s 3:1 in "hat-trickom" Viktorja Gyökeresa, v Varšavi pa je Poljska, ta je lovila tretji zaporedni preboj na SP, po preobratu ugnala Albanijo z 2:1.

V Solni, kjer je na Strawberry areni pravico delil slovenski sodnik Slavko Vinčić, so Švedi povedli z golom Anthonyja Elange v 19. minuti, za goste je v 33. izenačil Nicola Zalewski. Skandinavci so še pred odmorom vnovič povedli, gostujočega vratarja je premagal Gustaf Lagerbielke.

V nadaljevanju so Poljaki izid znova poravnali, v 55. prek Karola Swiderskega. Gostje so bili v drugem delu boljši tekmec, a zmage so se ob koncu veselili Švedi. V kaosu v poljskem kazenskem prostoru je žogo v mrežo končno pospravil Gyökeres ter Švedski zagotovil mundial.

Tudi Turčijo gre na turnir onstran Atlantika

S turnirja C sta si zadnjo možnost za uvrstitev na SP priigrala Turčija, ki na mundialu ni igrala od 2002, in Kosovo. V Istanbulu je Turčija v četrtek premagala Romunijo z 1:0, Kosovo pa je v Bratislavi s 4:3 ugnalo Slovaško.

V precej izenačenem dvoboju v Prištini je bil tokrat na koncu odločilen zadetek v 53. minuti, ko je bil strelec Kerem Aktürkoglu in Turčijo popeljal na turnir onstran Atlantika.

Danci zapravili tri enajstmetrovke in Čehom omogočili slavje pred domačim občinstvom

Na turnirju D pa sta si finale priskrbeli Danska in Češka. Danci so se želeli tretjič zapovrstjo uvrstiti na SP, v polfinalu v Koebenhavnu so ugnali Severno Makedonijo s 4:0. So pa zato Čehi ulovili svoj prvi mundial po 2006. Potem ko so po enajstmetrovkah izločili Irce, so enako storili z Danci.

V češki prestolnici so prišli do hitre prednosti, že v tretji minuti jih je v vodstvo popeljal Pavel Šulc. Danci so bili večino časa boljši tekmec in imeli več priložnosti, izenačili pa v 72. prek Joachima Andersena. Sledili so podaljški, v teh so Čehi znova povedli z golom Ladislava Krejčija v 100. minuti, Kasper Hogh je 11 minut pozneje izsilil enajstmetrovke. Danci so kar tri zapravili in Čehom omogočili slavje pred domačim občinstvom.

V noči na sredo bosta v Mehiki znana še dva potnika na SP 2026 z medcelinskih dodatnih kvalifikacij. V Zapopanu se bosta merila DR Kongo in Jamajka, v Monterreyu pa Irak in Bolivija.