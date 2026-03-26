  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOGOMET

BiH po enajstmetrovkah izločila Wales in se uvrstila v finale dodatnih kvalifikacij za SP

Znana osmerica za finale dodatnih evropskih kvalifikacij za SP 2026-
Po enajstmetrovkah so se veselili igralci BiH s 4:2, pri čemer je odločilni strel zadel Kerim Alajbegović. FOTO: Peter Cziborra Action Images Via Reuters
STA, S. U.
 26. 3. 2026 | 23:51
A+A-

Nogometne reprezentance so danes začele dodatne kvalifikacije za nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki. V Evropi so se v nadaljevanje teh dodatnih bojev prebili Turčija, Kosovo, Italija, Švedska, Poljska, Danska, Češka in BiH.

Na polfinalnem turnirju A je v Cardiffu Bosna in Hercegovina po enajstmetrovkah izločila Wales. V rednem delu je Daniel James v 51. minuti poskrbel za vodstvo Valižanov, Edin Džeko pa je izsilil podaljške v 86. minuti. V teh ni bilo odločitve, po enajstmetrovkah pa so se veselili igralci BiH s 4:2, pri čemer je odločilni strel zadel Kerim Alajbegović in tako kaznoval zaporedni zgrešeni enajstmetrovki Brennana Johnsona in Neca Williamsa.

V Bergamu so Italijani, naslednji tekmeci BiH v finalu turnirja, gostili Severne Irce in jih premagali z 2:0. Azzurri so povedli v 56. minuti z nizkim strelom Sandra Tonalija, prednost pa podvojili v 80. minuti, ko se je v kazenskem prostoru dobro znašel Moise Kean.

Na turnirju B sta v Valencii igrali Ukrajina in Švedska, Skandinavci pa so zmagali s 3:1. Viktor Gyökeres je bil nesporni junak tekme, saj je zadel v šesti, 51. in 73. minuti, takrat z bele pike. V Varšavi je Poljska ugnala Albanijo z 2:1, potem ko sta za preobrat po zaostanku poskrbela Robert Lewandowski v 63. in Piotr Zielinski v 73. minuti.

Na turnirju C sta si finale priigrala Turčija in Kosovo. V Istanbulu je Turčija premagala Romunijo z 1:0, potem ko je prevladovala praktično celo tekmo, edini gol pa je po podaji Arde Gulerja dosegel Ferdi Kadioglu. Obe ekipi sta po enkrat zadeli tudi prečko, pri Turkih Kenan Yildiz, pri Romunih pa Vlad Dragomir.

Turki bodo v finalu igrali proti Kosovu. To je v Bratislavi s 4:3 ugnalo Slovaško. Slovaki so vodili z 1:0 in 2:1, toda med 47. in 72. minuto prejeli tri gole, zadeli so Fisnik Asllani, Florent Muslija in Kreshnik Hajrizi, ob koncu pa je David Strelec le še ublažil poraz razočaranih Slovakov.

Na turnirju D je Danska v Koebenhavnu ugnala Severno Makedonijo s 4:0. Danci so odpor Makedoncev strli v drugem polčasu, ko so najprej med 49. in 59. minuti dosegli tri gole, dva Gustav Iskasen, enega pa Mikkel Damsgaard. V 75. minuti je Christian Noergaard le še potrdil pot Dancev v finale.

V tem se bodo Danci merili s Čehi, ki so po enajstmetrovkah izločili Irce. Irci so vodili že z 2:0, potem ko je v 19. minuti zadel Troy Parrott z bele pike, v 23. pa je Matej Kovar dosegel avtogol. Čehi so se približali v 27. minuti po enajstmetrovki Patrika Schicka, izenačili pa v 86. z golom Ladislava Krejčija. V podaljških odločitve ni bilo, pri enajstmetrovkah pa so Čehi slavili s 4:3. Irci so zgrešili zadnja dva strela, odločilnega za Čehe pa je zadel Jan Kliment.

Finalne tekme bodo 31. marca, zmagovalci pa si bodo priigrali mesto na mundialu.

V medcelinskih kvalifikacijah pa sta ob 23.00 v Monterreyu tekmo začela Bolivija in Surinam, v noči na petek pa bosta v Guadalajari igrali še Nova Kaledonija in Jamajka. Zmagovalec prvega dvoboja se bo nato meril z Irakom, boljši iz drugega pa z DR Kongom. Zmagovalca teh tekem si bosta prislužila igranje na SP.

Na turnir so že uvrščene gostiteljice ZDA, Mehika in Kanada ter Japonska, Nova Zelandija, Iran, Argentina, Uzbekistan, Južna Koreja, Jordanija, Avstralija, Brazilija, Ekvador, Urugvaj, Kolumbija, Paragvaj, Maroko, Tunizija, Egipt, Alžirija, Gana, Zelenortski otoki, Južna Afrika, Katar, Anglija, Savdska Arabija, Slonokoščena obala, Senegal, Francija, Hrvaška, Portugalska, Norveška, Nemčija, Nizozemska, Belgija, Avstrija, Švica, Španija, Škotska, Panama, Haiti in Curacao.

SP bo med 11. junijem in 19. julijem. Na tem turnirju bo prvič igralo 48 ekip.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki