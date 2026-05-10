Bik iz Buje ostaja med glavnimi kandidati za rožnato majico

Italijani se že deset let niso veselili končne zmage rojaka na Giru in nič ne kaže, da bodo letos dobili naslednika leta 2016 nazadnje rožnatega Vincenza Nibalija, saj za prvega favorita velja Danec Jonas Vingegaard. To ne pomeni, da naši zahodni sosedi nimajo odličnih kolesarjev. V karavani 109. dirke po Italiji, ki je včeraj v Nesebarju v Bolgariji začela tritedensko pot proti Rimu, med šprinterji brez dvoma izstopa Jonathan Milan.

Kolesar ekipe Lidl Trek iz pelotona štrli že zaradi stasa, pri 194 centimetrih in s 84 kilogrami je pravi orjak med kolesarji. Zato ne čudi, da se ga je oprijel vzdevek »bik iz Buje«. Milan prihaja iz slovenske soseščine, Furlanije – Julijske krajine, katere ime je v minulih letih proslavil predvsem kot dirkališčni kolesar. Na velodromu je osvojil naslove olimpijskega, svetovnega in evropskega prvaka, lovorike je nabiral tako v ekipni kot posamični zasledovalni vožnji, v zadnjih letih pa se uveljavlja kot eden od najboljših šprinterjev na svetu.

Najprej se je vzpenjal v dresu »slovenske« ekipe Bahrain Victorious, s katero je leta 2023 slavil svojo prvo etapno zmago na Giru, ki ga je tudi končal v vijolični majici najboljšega šprinterja. Tako si je oder za zmagovalce v Rimu delil tudi s prvim slovenskim šampionom Gira Primožem Rogličem. Nato pa je že kot član Lidl Treka dvakrat delal družbo Tadeju Pogačarju. Leta 2024 spet v vijolični majici Gira, na katerem je dobil tri etape, lani pa na Touru v zeleni majici, potem ko je dobil dve od 21 preizkušenj.

Uspehov je tako 25-letnik iz kolesarske družine – oče Flavio je bil amater, Jonathan in mlajši brat Matteo, ki brani barve francoske ekipe Groupama FDJ, sta profesionalca – že vajen. Zelo si je želel tudi zmago v uvodni etapi letošnjega Gira, vendar je bil v kaotičnem šprintu v Burgasu zanj premočan Francoz Paul Maginer (Soudal Quick Step). Milan je želel prvič obleči rožnato majico vodilnega na Giru, katere glavna pokroviteljica je letos njegova domača dežela, Furlanija – Julijska krajina.

Vseeno je, ali je galeb ali bik

»To mi vliva dodatne moči in me vzpodbuja, da dam vse od sebe. Ne zgodi se vsako leto, da vidiš ime svoje dežele na najbolj prestižnem dresu italijanskega kolesarstva. To je čustvo, ki mi ogreje srce,« je za Gazzetto dello Sport povedal Milan, ki nosi nenavadno ime za Italijana. Mama Elena se je zanj odločila, ker je v času, ko je ugotovila, da je noseča, brala Jonatana Livingstona Galeba Richarda Bacha.

»Ni pomembno, kako me kličejo. Pomembno je, da letim visoko, z močjo in odločnostjo,« pa je odgovoril na vprašanje, ali ima raje vzdevek Jonatan Galeb ali bik iz Buje.

Njegovi domači kraji sicer letos niso le sponzor rožnate majice, tam bo potekala tudi 20., odločilna etapa Gira, ki se bo začela v Huminu in konačala na Piancavallu. »Prevevajo me neizmerna čustva, ker se obeležuje tudi 50-letnica potresa v Furlaniji. Štartati iz Humina, kjer sem tolikokrat treniral, bo ganljivo. Zgodbe mojih starih staršev, odpornost moje dežele, ki je že takoj zavihala rokave ... to bo etapa, ki jo bom nosil v srcu. Videti Humin obarvan v rožnato bo uresničitev sanj,« je nadaljeval Milan.

Čeprav tekmece na kolesu premaguje pri hitrostih nad 70 km/h, ko sestopi z njega, ni ljubitelj adrenalina. Njegovo najljubše prostočasno prevozno sredstvo je vespa. »To mi pomaga upočasniti, zadihati. Vrniti se v Furlanijo, vzeti vespo, se voziti po stranskih cestah ... to je moj trenutek miru. Sprosti me bolj kot kateri koli šprint na kolesu,« je še povedal umirjeni bik iz Buje.