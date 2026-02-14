Po prvi seriji Domen Prevc v igri za zlato medaljo

Na veliki skakalnici v Predazzu poteka druga posamična tekma smučarskih skakalcev na letošnjih olimpijskih igrah. Slovenske barve na tekmi zastopa trojica: Anže Lanišek, Timi Zajc in trenutno najbolj vroče ime svetovnega pokala, Domen Prevc. Prevc je po prvi seriji s skokom dolžine 138,5 metra pristal na drugem mestu. Slovenski as po polovici tekme za vodilnim, Japoncem Renom Nikaidom, zaostaja za natanko sedem točk. Lanišku in Zajcu skoka v prvi seriji nista uspela. Lanišek je s 124,5 metra daljave zasedel 28. mesto. Zajc je pristal pri 123,0 metrih, kar je bilo dovolj za le 34. mesto.

Najmlajši od bratov Prevc je tisti, v katerega so uprte oči celotnega skakalnega sveta. Domen v letošnji zimi kaže formo, ki meji na popolnost. Edino njegovi skoki na srednjih napravah ne spadajo v sam svetovni vrh. Svojo premoč je potrdil na uradnih treningih in v poskusni seriji na veliki skakalnici. Konkurenci ni pustil niti dihati; v četrtek je s 143,5 metra postavil daljavo dneva, uspeh pa ponovil v petek, ko je bil s 138,5 metra znova neulovljiv. S 132,0 metra je bil najboljši še v današnji poskusni seriji. Njegov napadalen slog letenja je na veliki napravi prišel do polnega izraza, kar ga postavlja v vlogo glavnega favorita za naslov olimpijskega prvaka.

Slovenski tabor je v tekmo vstopil z izjemno popotnico in upravičenimi sanjami o novem odličju. Slovenija je na teh zimskih olimpijskih igrah na srednji skakalnici dvakrat pisala zgodovino. Je po srebrnem uspehu Nike Prevc in zlatu na mešani ekipni tekmi danes čas za še eno medaljo?