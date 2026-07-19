Bo prvak Slovenija ali Srbija? V Stožicah poteka finale evropskega košarkarskega prvenstva U20

Slovenija in Srbija v Stožicah igrata finale evropskega košarkarskega prvenstva do 20 let. Tekma se je začela ob 19. uri. Generacija slovenskih igralcev letnik 2006 in mlajši po dveh bronastih medaljah na evropskem prvenstvu 2024 na Finskem in svetovnem prvenstvu 2025 v Švici prvič igra za zlato odličje. V prvi četrtini je bil rezultat 15:13 za Slovenijo, v drugi pa 25:19 prav tako za Slovenijo. Ob polčasu je tako na semaforju pokazalo 40:32 za domači izbrano vrsto.

To je priložnost za četrto zlato medaljo Slovenije na eurobasketih do 20 let po 2000, 2004 in 2021. Hkrati bo to 17. medalja na velikih tekmovanjih v mlajših moških in ženskih kategorijah. Slovenija nastopa brez kapetana in najboljšega posameznika Urbana Krofliča, ki si je v polfinalu proti Franciji poškodoval stegensko mišico. Tudi brez njega pa je Slovenija premagala Francijo z dvema prostima metoma Filipa Petkovskega sekundo pred koncem. Srbija je bila v polfinalu bolj prepričljiva. Španijo je premagala z 72:65.