Bo slovenskim hokejistom uspela nova velika stvar? Danes igrajo z Norvežani

Slovenska hokejska reprezentanca bo danes igrala drugo tekmo na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. Potem ko so izbranci selektorja Eda Terglava v soboto šokirali Češko in zmagali s 3:2 po podaljšku, jih danes v predtekmovalni skupini B v Fribourgu čaka Norveška. Tudi ta dvoboj se bo začel ob 20.20.

Osnovni cilj Slovencev na SP je takšen kot vselej, zagotoviti si obstanek v konkurenci 16 najboljših ekip na svetu. V predtekmovalni skupini B so ob Sloveniji, Češki in Norveški še reprezentance Kanade, Švedske, Danske, Slovaške in Italije.

Za Norvežane igra sin Andreje Grašič in Jerneja Koblarja

Norveška je v uvodu na SP v soboto tesno izgubila s Slovaško z 1:2, za Norvežane je edini gol dosegel 18-letni Tinus Luc Koblar, ki je kariero začel v Sloveniji (njegova starša sta nekdanja športnika in olimpijca Andreja Grašič in Jernej Koblar), pozneje pa se je odločil, da bo igral za svojo novo domovino Norveško. Letos prvič igra na SP za člansko ekipo. Z Norvežani je Slovenija na SP, odkar je med elito, igrala štirikrat (2013, 2015, 2017 in 2023). Zmage še nima, najbližje je bila prav na zadnji medsebojni tekmi, ko je bil izid 0:1.

Slovenija je dolgo lovila »dvojček« zaporednih nastopov med elito, kar ji je do lani nazadnje uspelo v letih 2005 in 2006. Po 20 letih so Slovenci dosežek ponovili na SP na Švedskem in ostali med najboljšimi. Tako bodo v elitni konkurenci igrali v letih 2025 in 2026, imajo pa priložnost, da sploh prvič doslej ta niz podaljšajo na tri nastope.