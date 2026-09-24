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LIGA NARODOV

Bodo igrali z Ronaldom ali za Ronalda?

Četrtek prinaša start Uefine lige narodov. Danes Portugalci, v soboto Slovenci.
Cristiano Ronaldo ne popušča niti v pozni starosti za nogometaša. Naslednje leto 5. februarja bo dopolnil 42 let. FOTO: Maria Lysaker/Reuters

Cristiano Ronaldo ne popušča niti v pozni starosti za nogometaša. Naslednje leto 5. februarja bo dopolnil 42 let. FOTO: Maria Lysaker/Reuters

Novi portugalski selektor Jorge Jesus je vodil Cristiana Ronalda že v Savdski Arabiji. FOTO: Hamad Mohammed/Reuters

Novi portugalski selektor Jorge Jesus je vodil Cristiana Ronalda že v Savdski Arabiji. FOTO: Hamad Mohammed/Reuters

V portugalski ekipi je tudi Bruno Fernandes. FOTO: Peter Cziborra/Reuters

V portugalski ekipi je tudi Bruno Fernandes. FOTO: Peter Cziborra/Reuters

Cristiano Ronaldo ne popušča niti v pozni starosti za nogometaša. Naslednje leto 5. februarja bo dopolnil 42 let. FOTO: Maria Lysaker/Reuters
Novi portugalski selektor Jorge Jesus je vodil Cristiana Ronalda že v Savdski Arabiji. FOTO: Hamad Mohammed/Reuters
V portugalski ekipi je tudi Bruno Fernandes. FOTO: Peter Cziborra/Reuters
Jernej Suhadolnik
 24. 9. 2026 | 06:35
6:41
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Portugalska bo proti Walesu odprla novo poglavje v ligi narodov, toda v resnici bo pod reflektorji spet staro vprašanje: koliko golov je še ostalo v Cristianu Ronaldu? Novi selektor Jorge Jesus je 41-letnega kapetana uvrstil na svoj prvi seznam, Portugalska brani naslov zmagovalke v tem vse bolj uveljavljenem Uefinem tekmovanju, Ronaldo pa ob novi reprezentančni jeseni lovi tudi številko, ki jo je v sodobnem nogometu težko izgovoriti brez občutka pretiravanja – 1000 golov.

Računica za slovitega CR7 je preprosta in obenem kruta. Cristiano Ronaldo naj bi trenutno kotiral pri 979 golih – vselej je mogoče polemizirati o nekaterih prijateljskih tekmah, toda to velja za vse –, do tisočice mu jih manjka še 21.

 

Toda prvi del sezone pri Al Nasru ne teče v njegovem običajnem ritmu: »zgolj« trije doseženi goli na sedmih tekmah, povprečno 0,43 gola na tekmo, veliko manj kot v prejšnji sezoni, ko je bil pri povprečju 0,81 gola na tekmo. Če bi nadaljeval tako, bi za magično mejo potreboval še približno 49 tekem.

Po isti računici jih ima do konca sezone na voljo okoli 52, in sicer v klubu in reprezentanci skupaj. Prostora za poškodbo, suspenz, počitek ali Jesusovo klop ni veliko. Zato tekma z Walesom ni le začetek novega cikla. Je tudi začetek Ronaldovega lova na čas.

Po svetovnem prvenstvu je priznal, da je bil mundial 2026 njegov zadnji, vendar se od Portugalske ni poslovil. Nasprotno, vrnil se je na seznam in s tem poslal sporočilo, da reprezentančni dres še vedno razume kot oder, ne kot spominsko vitrino. Pred zadnjo tekmo šampionata v Severni Ameriki je dejal, da bo odšel s čisto vestjo, »ne 100-odstotno, ampak 1000-odstotno«, ker je nogometu dal vse. Zdaj je ta tisočica dobila še drugo razsežnost: ne kot metafora, ampak kot cilj na semaforju.

Jesus mu je odprl vrata, ne pa tudi rdeče preproge. Selektor, ki Ronalda dobro pozna iz Al Nasra, je že ob prvi objavi seznama poskrbel za stavek, ki bo spremljal vsako portugalsko tekmo: »Preteklost ne šteje.« In še bolj neposredno: »Če igra dobro, bo igral. Če ne, ne bo.« Ronaldo ima pet zlatih žog, drugačen status in nogometno zgodovino, ki jo lahko meriš v desetletjih – kdo ve, da je igral že v finalu EP 2004?! –, toda Jesus mu je javno sporočil, da staro zlato ne bo igralo namesto njega.

Pod lupo dvoboj Xavi – Klopp

Ob Ronaldovem lovu na tisočico liga narodov odpira veliko trenersko zgodbo. V Amsterdamu bosta na isti tekmi debitirala Xavi Hernandez in Jürgen Klopp – prvi kot selektor Nizozemske, drugi kot selektor Nemčije. Težko bi si Uefa izmislila boljši plakat za začetek novega cikla: nekdanji arhitekt Barcelonine igre proti trenerju, ki je nogometu vrnil besedo »gegenpressing«. Xavi prihaja v nizozemsko reprezentanco kot prvi tuji selektor v njeni zgodovini, Klopp pa na nemško klop kot človek, od katerega doma čakajo več kot le nov glas v slačilnici. Čakajo energijo, red in znova tisto staro nemško zoprnost, o kateri na letošnjem mundialu ni bilo ne duha ne sluha. Amsterdam bo gledal neki novi začetek: dve veliki trenerski imeni, eno staro rivalstvo in vprašanje, kdo bo prej svojo klubsko mitologijo prevedel v reprezentančni nogomet. Navijačem se obeta pravi nogometni derbi in tekma par excellence.

To je za Ronalda neprijetna, a tudi najbolj poštena faza kariere. Ni več vprašanje, kaj je bil. To vedo vsi. Vprašanje je, kaj še je. Portugalska ima dovolj kakovosti, da ne bi smela živeti od enega igralca: Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, João Neves, Rafael Leão, João Felix, Gonçalo Ramos. Toda dokler je Ronaldo zraven, bo vsaka tekma tudi referendum o njem.

Novi portugalski selektor Jorge Jesus je vodil Cristiana Ronalda že v Savdski Arabiji. FOTO: Hamad Mohammed/Reuters
Novi portugalski selektor Jorge Jesus je vodil Cristiana Ronalda že v Savdski Arabiji. FOTO: Hamad Mohammed/Reuters
V portugalski ekipi je tudi Bruno Fernandes. FOTO: Peter Cziborra/Reuters
V portugalski ekipi je tudi Bruno Fernandes. FOTO: Peter Cziborra/Reuters

Proti Walesu bo gotovo iskal več kot gol. Iskal bo dokaz, da ni le legenda, ki noče odložiti kapetanskega traku, ampak napadalec, ki še vedno lahko premika rezultat. Ta teza se ga resda drži že nekaj časa, navsezadnje v nobeni od dveh tekem s Slovenijo ni igral na ravni nekdanjega najboljšega napadalca na svetu.

Bomo videli, kako moteča bo zanj obsedenost z magično mejo doseženih golov tisoč. Če bo Ronaldo zabijal gole v ligi narodov, bo cilj videti skoraj neizogiben. Če bo »molčal«, se bo vsaka naslednja razprava začela z istim vprašanjem: ali Portugalci igrajo z Ronaldom ali za Ronalda?

Slovenci in Škoti v soboto

Liga A, 1. kolo, skupina 1, petek: Italija – Belgija (20.45), Turčija – Francija (20.45); skupina 2, četrtek: Nizozemska – Nemčija (20.45), Srbija – Grčija (20.45); skupina 3, sobota: Češka – Hrvaška (20.45), Anglija – Španija (20.45); skupina 4, četrtek: Norveška – Danska (20.45), Portugalska – Wales (20.45).

Liga B, 1. kolo, skupina 1, sobota: Slovenija – Škotska (15), S. Makedonija – Švica (20.45); skupina 2, petek: Gruzija – Severna Irska (18), Madžarska – Ukrajina (20.45); skupina 3, četrtek: Avstrija – Izrael (20.45), Kosovo – Irska (20.45); skupina 4, petek: Poljska – BiH (20.45), Švedska – Romunija (20.45).

Cesar dodal še Lebana

Slovenska reprezentanca nadaljuje priprave na sobotno (15) tekmo lige narodov proti Škotski. Selektor Boštjan Cesar je naknadno vpoklical še vratarja Žana Luka Lebana, ki je nase opozoril z odlično predstavo v evropski ligi v dresu Celja proti Bayerju iz Leverkusna. »To reprezentančno okno je za nas specifično. Po dolgem času prvo tekmo igramo šele v soboto, imamo dovolj časa za pripravo in regeneracijo,« je po treningu povedal Vanja Drkušić. Branilec Espanyola vidi zbor kot priložnost za tekmovalni ritem, saj v klubu ne igra veliko. Pestro poletje je za Žanom Vipotnikom, ki je kljub zanimanju drugih klubov ostal pri Swanseaju. »Popolnoma sem osredotočen na klub in reprezentanco,« je dejal napadalec. Ob poškodbi Benjamina Šeška bo konkurenca v napadu odprta, Vipotnik pa pred Škotsko poudarja: »Čaka nas zahtevna tekma, toda s pomočjo navijačev lahko pridemo do dobrega rezultata.«

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