Bosni že kazalo, da bo prišla do velike zmage na svetovnem prvenstvu, nato je prišla 79. minuta

Sogostiteljica letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva Kanada se je na svoji uvodni tekmi v Torontu z Bosno in Hercegovino razšla z neodločenim izidom 1:1 (0:1). Druga tekma v skupini B med Katarjem in Švico se bo v soboto v San Franciscu pričela ob 21. uri po srednjeevropskem času.

Na stadionu BMO Field v Torontu je prvič završalo v 17. minuti, ko se je v lepi priložnosti znašel Jonathan David, njegov strel z enajstih metrov pa je bil preslaboten in lahek plen za gostujočega vratarja Nikolo Vasilja. Le štiri minute kasneje so bili na nogah navijači iz BiH, po kotu z leve strani je Sead Kolašinac žogo podaljšal do Jova Lukića, ki jo je iz neposredne bližine z glavo pospravil v mrežo. Kanadčani so po prejetem zadetku zaigrali agresivneje, v 32. minuti so izpeljali obetavno akcijo, po strelu Tanitoluwe Oluwaseyija z 12 metrov pa je žoga zletela prek vrat.

Razburljiv začetek drugega polčasa

Začetek drugega polčasa je bil izjemno razburljiv. Kanadčani so v 53. minuti izpeljali kombinirano akcijo, po njej se je v sijajni priložnosti znašel Richie Laryeaa, gol pa je s pogumnim posredovanjem v zadnjem hipu preprečil Kolašinac. V naslednji minuti so nogometaši iz BiH izpeljali bliskovit nasprotni napad, zaključni strel Ermedina Demirovića pa je zaustavil domači vratar Maxime Crepeau. Do konca dvoboja so nogometaši z javorjevim listom na prsih imeli terensko premoč, v 79. minuti pa so le našli način, da prelisičijo strnjeno obrambo zmajev, kot imenujejo nogometaše iz BiH. Strelec izenačujočega gola je bil rezervist Cyle Larin, ki se je najprej lepo ogradil na robu kazenskega prostora, nato pa še z natančnim strelom postavil končni izid na dvoboju.

Mehiška izbrana vrsta je na četrtkovi uvodni tekmi letošnjega zaključnega turnirja v Ciudad de Mexicu premagala Južno Afriko z 2:0. Brazilski sodnik Wilton Sampaio je na stadionu Azteca pokazal kar tri rdeče kartone, pri domači zasedbi ga je dobil kapetan Cesar Montes, pri afriški pa Yaya Sithole in Themba Zwane. Za Mehičane sta v polno zadela Julian Quinones in Raul Jimenez.

Južna Koreja je na drugi tekmi skupine A v noči na petek v Guadalajari ugnala Češko z 2:1. Pri azijski reprezentanci sta se med strelce vpisala Hwang In-Beom in Oh Hyeon-Gyu, pri evropski pa Ladislav Krejči. V soboto bosta na sporedu tudi uvodni tekmi v skupini D. Obračun med ZDA in Paragvajem se bo v Los Angelesu pričel ob 3. uri, med Avstralijo in Turčijo v Vancouvru pa ob 6. uri.