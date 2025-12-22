Božič v Los Angelesu ne bo vesel: poraz na mestnem derbiju in poškodba Dončića

Kot zdesetkana četa na frontni črti so na ogrevanju v dvorani Intuit Dome v predmestju Inglewood izgledali košarkarji Los Angeles Lakers, ko so se ogrevali za dvoboj z mestnimi tekmeci. V civilnih oblačilih je ostala več kot polovica začetne peterke, ob polčasu se je DeAndreju Aytonu, Austinu Reavesu in Ruiju Hachimuri na seznamu poškodovanih pridružil še Luka Dončić. Na parketu je LeBrona Jamesa pustil samega z rezervisti, ki so po zgodovinsko slabem strelskem večeru pokleknili pred LA Clippers (88:103). Zdaj so oči Los Angelesa uprte v Dončića in stanje leve noge, ki morda le ni tako slabo, kot je sprva izgledalo.

Mestnih derbijev v zadnjem desetletju v slačilnici Los Angeles Lakers niso prav pogosto pospremili z navdušenjem, v rednem delu sezone so LA Clippers tehtnico močno nagnili na svojo stran. Še pred tednom dni bi vloga favorita zanesljivo pripadla Jezernikom, nato je drugič v sezoni garderobo zajela epidemija poškodb in bolezni, ki je J. J. Redicka pustila s premešano ter kakovostno zelo omejeno zasedbo. Kot da zvezdniki v črnih puloverjih na gostujoči klopi niso bili dovolj, je po hladni prvi četrtini šepati začel še Dončić.

15,8 odstotno so za tri točke (6/38) metali Los Angeles Lakers, najslabše v zgodovini lige NBA

V obrambi je Luka izgledal kot na vrtiljaku, pospeški so bili zanj preveč, v napadu se je le telesni moči lahko zahvalil, da je prišel do prigaranih 12 točk, ki so do polčasa »zadoščale« za 15 točk zaostanka ob mizernem strelskem učinku moštva za tri točke – 2/17. Nato je Dončić ostal v slačilnici, James in soigralci si za igro v obrambi in nepopustljivost zaslužijo vse čestitke, z le 88 doseženimi točkami pa se v rednem delu lige NBA v tem tisočletju tekem ne zmaguje. Ob petkovi zmagi nad Utahom so jih imeli toliko na računu že na začetku tretje četrtine, tokrat so do konca tekme zadeli zgolj šest trojk iz kar 38 poskusov (15,8 %), kar je najslabši strelski izkupiček v dolgi zgodovini lige.

Hladne roke strelcev niso bile glavna tema pogovorov po tekmi, vrteli so se okrog zdravstvenega stanja Ljubljančana, ki je dvorano zapustil, ne da bi se ustavil med novinarji. »Videl sem, da šepa v drugi četrtini, a nisem točno vedel, zakaj. Med odmorom mi je dejal, da ne bo mogel nadaljevati,« je pojasnil Redick, ki ni želel špekulirati o resnosti poškodbe. Po uradnih informacijah gre za udarec v levo nogo, zaradi podobnih težav je novembra Dončić dober teden dni že počival. Do poškodbe naj bi prišlo ob trku z Bogdanom Bogdanovićem.

Derbi s Houstonom

Spodbudno je dejstvo, da je Luka polčas uspel odigrati do konca, kar ne kaže na resnejše strukturne poškodbe. V primeru hematoma bo iz previdnosti dobil nekaj dni počitka, pri poškodbah mečnih mišic so zaradi številnih strganih ahilovih tetiv v zadnjih sezonah zdravniške službe še posebej previdne. Tekmo s Phoenixom v sredo zjutraj (3.00) bo težko ujel, za domač božični spektakel s Houstonom bi po optimističnem scenariju že lahko bil nared. Po lanskih težavah na tekmi z Minnesoto, ki so hkrati pomenile konec dobe v Dallasu, bo Dončić slab okus ob misli na praznike v Združenih državah Amerike želel čim prej popraviti.