Bravo, Domen! Prevc postal tretji Slovenec v zgodovini z zlatim orlom

Najboljši smučarski skakalec v olimpijski zimi Domen Prevc je postal tretji Slovenec v zgodovini z zlatim orlom za zmago na prestižni novoletni turneji. Prevc je na zadnji tekmi v Bischofshofnu z drugim mestom potrdil skupno zmago, zadnjo tekmo turneje pa je dobil lanski zmagovalec, domačin Daniel Tschofenig. »Domenator«, kot po številnih uspehih v svetovnem pokalu kličejo Domna Prevca, si je po zadnji postaji v Bishofshofnu nabral debelo prednost pred Avstrijcema Janom Hörlom in Stephanom Embacherjem, ki sta v seštevku 74. turneje končala za njim na zmagovalnem odru. S tem je 26-letnik natanko deset let po bratu Petru Prevcu v zrak lahko dvignil zlatega orla, prvi slovenski dobitnik prestižne lovorike pa je bil Primož Peterka v sezoni 1996/97.

Svetovni rekorder Domen Prevc veliko raje tvega, kot je njegov veliki brat Peter Prevc.

»Že zjutraj sem se prebudil z višjim utripom, ampak vseeno sem skušal ostati sproščen. Priznam, da se je ta nalet v drugi seriji kar 'rolal' v moji glavi. Finalni skok ni bil idealen, ampak drugo mesto je bilo na koncu več kot dovolj za zlatega orla,« je v izjavi za TV Slovenija po nastopu dejal Prevc. Vendar pa njegova prva misel ob osvojitvi lovorike ni bila slavje ali veselje. »Če sem iskren, sem po nastopu najprej pomislil, da bi lahko finalni skok opravil boljše,« je bil v smehu iskren Prevc in priznal, da če se morda v Innsbrucku številke niso odvrtele v njegov prid, je pa danes »nekako prilezel do drugega mesta«, saj so bile razlike res majhne.

»Ima občutek za zrak«

Letošnja izvedba novoletne turneje je bila povsem v znamenju slovenskega asa, ki je dominiral na uvodnih tekmovanjih v Oberstdorfu in Garmisch-Partenkirchnu. »Kot skakalec se sprašuješ, kje je preostalih 15 metrov, da dosežeš Domnovo raven? Ima občutek za zrak, o katerem lahko samo sanjam; izvaja ga neverjetno lepo,« je o tekmecu za nemško agencijo dpa povedal nemški zvezdnik Philipp Raimund.

Kot skakalec se sprašuješ, kje je preostalih 15 metrov, da dosežeš Domnovo raven?

Medtem Domnova sestra Nika Prevc ta čas vodi v svetovnem pokalu za ženske. V SMS-sporočilu mu je poslala svoje najboljše želje iz Beljaka v Bischofshofen. Svetovni rekorder Domen Prevc veliko raje tvega, kot je njegov veliki brat Peter Prevc. Ta je namreč skakalni slog svojega mlajšega brata opisal kot »malo kamikaze«. »Moja skrivnost to zimo je, da sem vse poletje dosledno, vztrajno in trdo delal. Od aprila do prvega zimskega dne,« je recept za uspeh za tuje novinarje opisal Domen Prevc, ki je za skupno zmago na turnirju štirih skakalnic prejel tudi denarno nagrado v višini 100.000 evrov.

Na današnji zadnji tekmi sezone je v najboljši deseterici končal še Anže Lanišek na devetem mestu, Rok Oblak je bil 28. Letošnja 74. izvedba spektakla smučarskih skokov je bila verjetno zadnja, na kateri so nastopili samo moški. Po odobritvi reflektorjev na skakalnici Bergisel v Innsbrucku naj bi se programu za jubilejno obletnico prihodnjo zimo pridružile ženske.