Bravo, Nika! Naša šampionka najboljša v kvalifikacijah v Engelbergu

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc (132,4 točke) je bila najboljša v kvalifikacijah pred tekmo za svetovni pokal v švicarskem Engelbergu. Edina je presegla 130 m (131,5 m) in za 4,5 točke prehitela Norvežanko Anno Odine Stroem (127,9), tretja je bila Japonka Yuka Seto (121,4).

Nika Vodan (95,8) je imela 24. izid, 34. Maja Kovačič (83,6), 35. pa Tinkara Komar (82,2). Izpadla je le Katra Komar (76,1),,ki je končala na 41. mestu in je tekmo zgrešila za 0,7 točke. Tekma se bo začela ob 11.30, nato bodo ob 14.30 kvalifikacije skakalcev, ki bodo imeli tekmo ob 16. uri.