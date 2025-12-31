Bravo, Nika! Odličen začetek v Garmisch Partenkirchnu

Nika Prevc (136,5 m, 133 točk) vodi po prvi seriji silvestrske tekme smučarskih skakalk v Garmisch Partenkirchnu. Na prvi tekmi dveh večerov za svetovni pokal v Nemčiji je bila za Slovenko druga domačinka Selina Freitag (127 m, 118,2), ki zaostaja 14,8 točke, tretja pa je Avstrijka Lisa Eder (127,5 m, 117,5) s 15,5 točke zaostanka.

Na 14. mestu se je v finale uvrstila Nika Vodan (123 m, 102,3). Povsem pri repu sta tekmo že po prvem skoku končali preostali Slovenki, 28. je bila Maja Kovačič (109,5 m, 78,9), 29. pa Katra Komar (110 m, 76,6).