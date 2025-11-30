Bravo, Nika Prevc! V Falunu že do svoje 23. posamične zmage v karieri (VIDEO)

Junakinja minulih dveh sezon Nika Prevc je na veliki skakalnici v švedskem Falunu z veliko prednostjo slavila svojo prvo zmago v olimpijski zimi, skupaj pa že 23. v svetovnem pokalu smučarskih skakalk. Drugo mesto je zasedla zmagovalka prvih treh tekem sezone Japonka Nozomi Maruyama, ki je za Prevc nabrala 7,9 točke zaostanka.

Komaj 20-letna Slovenka, dobitnica velikega kristalnega globusa v zadnjih dveh sezonah, je uvod v sezono z vrhuncem na februarskih olimpijskih igrah v Predazzu na prvih tekmah začela hladno - toplo. Danes pa ji je kljub močnemu sneženju uspelo sestaviti dva dobra nastopa. Zdaj le še za eno zmago zaostaja za absolutnim slovenskim rekorderjem po številu zmag, svojim starejšim bratom Petrom Prevcem, ki je že končal kariero. »Že prvi trening skok je bil zelo dober, začela sem se dobro počutiti in uspelo mi je sproščeno nadaljevati v podobnem ritmu. Tudi v nadaljevanju sezone si želim čim več tako dobrih nastopov kot danes,« je v prvem odzivu po zmagi za mednarodno zvezo Fis dejala Prevc.

Z današnjo zmago je Prevc (256) napredovala na skupno drugo mesto v pokalu in tudi nekoliko zmanjšala razliko za vodilno v sezoni po treh zmagah Maruyamo (380), ki bo šla tudi na naslednjo postojanko v rumeni majici. Stopničke je na četrti posamični tekmi sezone dopolnila Norvežanka Eirin Maria Kvandal (234,4 točke) na tretjem mestu. Edina preostala slovenska finalistka danes Nika Vodan (194,9), ki se ji je prvi skok po menjavanju zaletišča žirije ponesrečil, je v finalu dobro nastopila, pridobila kar osem mest in tekmo končala kot 17. Skupno je v pokalu na 11. mestu. Brez trideseterice sta ostali Maja Kovačič na 32. in Tinkara Komar na 39. mestu, medtem ko je Katra Komar obstala že v jutranjih kvalifikacijah.